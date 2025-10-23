Jest nowy dyrektor Wydziału Kultury. Wygrały „doświadczenie” i „umiejętność zarządzania”

Nowym dyrektorem Wydziału Kultury została dotychczasowa dyrektorka Pałacu Młodzieży Marta Dziomdziora. Fot. Pałac Młodzieży w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin ogłosił w czwartek, że konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury wygrała Marta Dziomdziora, która dotychczas pełniła między innymi funkcję dyrektora Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury zgłosiło się dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej.

– Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Komisja ds. naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin rekomendowała prezydentowi miasta osobę Pani Marty Dziomdziory, jako ich zdaniem najlepszą kandydatkę do zatrudnienia na ww. stanowisku – informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

Marta Dziomdziora to doktor sztuk plastycznych, absolwentka studiów magisterskich na kierunkach Grafika oraz Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła staż dydaktyczny w University of South-Eastern Norway w Notodden w Norwegii. Jest także autorką wielu wystaw indywidualnych, jej prace prezentowane były również na wystawach zbiorowych m.in. w Belgii, Norwegii, Izraelu, Niemczech, Japonii, Finlandii, Serbii, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, na Węgrzech i w wielu polskich miastach. Jednocześnie pani Dziomdziora to wieloletnia kuratorka Galerii R+ w Szczecinie, a także kuratorka wielu wystaw, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

– W ocenie Komisji ds. naboru pani Marta Dziomdziora w najwyższym stopniu spełnia wymagania merytoryczne niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Kandydatka posiada bogate doświadczenie zawodowe, umiejętność zarządzania zespołem oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą szczecińskich instytucji kultury. W połączeniu z umiejętnościami analitycznymi, opanowaniem i umiejętnym radzeniem sobie w sytuacjach stresowych, a także wysoką kulturą osobistą, daje gwarancję rzetelnego wykonywania zadań na ww. stanowisku – podaje Marta Kufel.

Przypomnijmy, że poprzedni dyrektor Wydziału Kultury został zwolniony z pełnionego stanowiska w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w instytucjach kultury. Jego dymisja miała miejsce 22 lipca.

– Powodem odwołania była utrata zaufania ze strony Prezydenta Miasta Piotra Krzystka. Decyzja była związana z toczącymi się w pierwszej połowie bieżącego roku kontrolami w instytucjach kultury – wyjaśniał w sierpniu b.r. rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa. – Podczas tego powstępowania Wydział Kultury, kierowany przez Pana Cezarego Cichego przygotował dokument, w którym odpowiedzialność za brak nadzoru nad instytucjami kultury przerzucono na Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Tymczasem jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, do zadań Wydziału Kultury należy m.in. ‘nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury, wykonywanie ustawowych czynności organizatora dla instytucji oraz współdziałanie z miejskimi instytucjami kultury’. Brak tej informacji w korespondencji do właściwych organów państwa, w szczególności Regionalnej Izby Obrachunkowej spowodował skierowanie postępowania bezpośrednio na Prezydenta Miasta, podczas gdy to Wydział Kultury, jego pracownicy merytoryczni oraz dyrektor, sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością instytucji kultury w Szczecinie. ©℗

