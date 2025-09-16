Wtorek, 16 września 2025 r. 
Piotr Krzystek współzałożycielem nowej partii politycznej

Data publikacji: 16 września 2025 r. 15:51
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2025 r. 15:55
Fot. Facebook Piotr Krzystek  

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek poinformował, że jest współzałożycielem nowej inicjatywy politycznej, która we wtorek zainagurowała swoją działalność w Warszawie pod nazwą Nowa Polska.

Wśród współzałożycieli nowego ugrupowania są znani samorządowcy, m.in.: Zygmunt Frankiewicz (wieloletni prezydent Gliwic), Wadim Tyszkiewicz (wieloletni prezydent Nowej Soli), Arkadiusz Wiśniewski (prezydent Opola) i Tadeusz Czajka (wójt Tarnowa Podgórnego).

"Początek jest obiecujący bo mamy koordynatorów w każdym województwie. Nowa Polska to nie jest partia o charakterze wodzowskim. Nie zamierzamy wikłać się w spory i jałowe dyskusje w portalach społecznościowych. Mamy doświadczenie, mamy swoje konkretne propozycje oraz wiemy jakie są oczekiwania mieszkańców. Nasz program koncentruje się na 4 obszarach: gospodarka, zdrowie, edukacja oraz reforma instytucji państwa.
Wierzę, że politykę można prowadzić inaczej, odpowiedzialnie i w zgodzie ze wszelkimi zasadami i standardami. Tylko w ten sposób można przywrócić zaufanie do klasy politycznej.
Oczywiście zachęcamy do współpracy" - napisał Piotr Krzystek w poście na Facebooku. 

(k)

Komentarze

TomekS
2025-09-16 15:56:04
Chętnie bym na Krzystka zagłosował do Sejmu żeby przestał w końcu niszczyć to miasto ale... To i tak jego ostatnia kadencja więc nie, nie zagłosuję nigdy i wszystkich innych będę zniechęcał

