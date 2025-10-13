Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli [GALERIA]

Nagroda Primus Inter Pares dla Agnieszki Raduckiej, nauczycielki z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

W Teatrze Lalek „Pleciuga” w poniedziałek 13 października odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku wyróżniono łącznie 184 pedagogów – nauczycieli i dyrektorów ze szczecińskich szkół i placówek oświatowych.

Podczas gali po raz dwudziesty pierwszy przyznano również Nagrodę Oświatową Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych” – Primus Inter Pares. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w szczecińskiej oświacie, mające charakter honorowy i symboliczny. Laureat otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

Prezydent Piotr Krzystek, zwracając się do nauczycieli, podkreślił znaczenie ich pracy dla całej społeczności miasta.

– Dzień Edukacji Narodowej to moment, w którym chcemy powiedzieć wszystkim nauczycielom: dziękujemy. Szkoła to nie tylko budynek, lekcje i podręczniki. To przestrzeń, w której rodzi się ciekawość, marzenia i relacje. Dzięki państwa pracy młodzi ludzie uczą się nie tylko wiedzy, ale także odpowiedzialności i wrażliwości – mówił.

Dodał również, że w świecie pełnym zmian, nowych technologii i wyzwań, nauczyciele mają szczególną rolę do odegrania.

– Potrzebujemy pedagogów, którzy pokażą młodym ludziom, jak myśleć samodzielnie i jak być dobrymi, mądrymi ludźmi – zaznaczył.

Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Beata Wierzba przypomniała, że wyróżnieni pedagodzy to osoby, które każdego dnia z oddaniem pracują na rzecz młodych szczecinian.

– Te nagrody są wyrazem uznania dla waszej pasji, cierpliwości i zaangażowania. Dziękujemy, że pokazujecie młodym ludziom, iż nauka może być przygodą, a szkoła miejscem spotkania i rozwoju – powiedziała. Decyzją Kapituły Nagrody tytuł Primus Inter Pares 2025 otrzymała dr inż. Agnieszka Raducka z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. Od siedemnastu lat z pasją kształci młodzież, łącząc nowoczesne metody nauczania z wartościami, które budują postawy i kompetencje przyszłości. Współpracuje z uczelniami, instytucjami i firmami, dzięki czemu jej uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie oraz odnoszą sukcesy w konkursach i egzaminach zawodowych. Od siedmiu lat zdawalność egzaminów w jej klasach wynosi sto procent. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana – między innymi przez prezydenta Szczecina i ministra edukacji – oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

– Ta statuetka to dla mnie ogromny zaszczyt i wzruszenie - mówiła odbierając nagrodę. - Dziękuję kapitule i prezydentowi za wyróżnienie, a przede wszystkim moim uczniom, bo to dla nich warto codziennie stawać się lepszym nauczycielem.

(dg)

