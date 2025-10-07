Ponad 21 mln dla Szczecina na inwestycje związane z ochroną ludności i obroną cywilną

Przekazane środki pozwolą miastu zrealizować zadania wynikające z nowej ustawy o ochronie ludności, których bez wsparcia rządowego samorząd nie byłby w stanie sfinansować. Fot. Dariusz Gorajski

W Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę dotyczącą przekazania środków na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dokument sygnowali wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek. W ramach porozumienia do miasta trafi 21,83 mln zł, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

– To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie napawa optymizmem. Czas w Europie i na świecie nie jest tak spokojny, jak byśmy chcieli. Dlatego jednym z moich najważniejszych zadań w 2025 roku jest wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej – podkreślił wojewoda Adam Rudawski. – W całym województwie podpisaliśmy już 124 umowy o łącznej wartości 110 mln zł, a docelowo będzie ich 248. Cieszę się, że największe miasto regionu – Szczecin – otrzyma ponad 21 mln zł, by wzmocnić swoje zasoby i infrastrukturę obronną.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zwrócił uwagę, że przekazane środki pozwolą miastu zrealizować zadania wynikające z nowej ustawy o ochronie ludności, których bez wsparcia rządowego samorząd nie byłby w stanie sfinansować.

– Ta umowa jest bardzo ważna dla naszego miasta - mówił. - Długo negocjowaliśmy jej zakres, tak by do końca roku można było zrealizować zaplanowane dostawy i inwestycje. Dotacja w wysokości niemal 22 mln zł stanowi część większego programu, którego całkowita wartość dla Szczecina to około 33 mln zł.

Wśród zaplanowanych działań znalazły się m.in. zakupy agregatów prądotwórczych i cystern, rozbudowa magazynów obrony cywilnej, tworzenie rezerw paliwowych i wodnych, a także doposażenie centrów wsparcia mieszkańców w sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych.

– Największym kosztem są zawsze miejsca schronienia – wiele z nich wymaga dostosowania i remontów. Pracujemy też nad systemem akustycznego alarmowania, który chcemy rozbudować, by skutecznie docierał do wszystkich mieszkańców. Ważnym elementem będzie też rozwój niezależnych systemów łączności oraz szkolenia dla pracowników i służb miejskich – wyjaśnił Piotr Krzystek.

Wojewoda i prezydent podkreślili, że współpraca samorządu i administracji rządowej w tym zakresie ma charakter długofalowy. Celem jest stworzenie spójnego systemu reagowania kryzysowego, który wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina i całego regionu.©℗

(dg)