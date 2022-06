Podwójne życie w „Pionierze 1907”

Główna bohaterka filmu „Sekret Madeleine Collins” prowadzi tajemnicze, podwójne życie. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, z którym wychowuje małą córeczkę, a we Francji jest związana z Melvilem, z którym ma dwóch starszych synów. Misterna układanka, tkana przez lata, zaczyna się jednak sypać. Film będzie można obejrzeć – od piątku (17 czerwca) w szczecińskim „Pionierze 1907”.

W rolach głównych w tym pełnym napięcia dramacie wystąpili: Virginie Efira, Quim Gutiérrez i Bruno Salomone. „Sekret Madeleine Collins” to trzeci pełnometrażowy film Antoine’a Barrauda – twórcy nagradzanych krótkich metraży i producenta filmowego (m.in. „Madame Butterfly” w reżyserii Tsai Ming-Lianga). Barraud debiutował w 2012 roku filmem „Les Gouffres” z Natalie Boutefeu i Mathieu Amalrikiem w rolach głównych. Drugie dzieło reżysera – „Portrait of the Artist” z Bertrandem Bonello, Pascalem Greggorym i Jeanne Balibar – zostało zaprezentowane w 2015 roku na festiwalu w Berlinie.

(MON)