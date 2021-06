Piłka nożna. Pionier uczcił 75-lecie

Na stadionie przy ul. Tenisowej z okazji 75-lecia Pioniera Szczecin - najstarszego klubu sportowego w naszym mieście - odbyło się międzypokoleniowe spotkanie piłkarzy, działaczy i kibiców. Z tej okazji rozegrano mecz pomiędzy Oldboyami Pioniera i obecną drużyną KS Pionier występującą w rozgrywkach B Klasy.

KKS Pionier Oldboye – KS Pionier Szczecin 4:4 (1:4, 0:0, 3:1); 1:0 Ireneusz Wróblewski (3), 1:1 Patryk Pitura (10), 1:2 Patryk Bartczak (13), 1:3 Patryk Bartczak (16), 1:4 Dawid Andrzejewski (19), 2:4 Ireneusz Wróblewski (41), 3:4 Ireneusz Wróblewski (47), 4:4 Dariusz Przybylski (49).

KKS Pionier Oldboye: Wojciech Kowalczyk, Tomasz Tuczkowski, Sławomir Czekała, Janusz Żywicki, Artur Mikucewicz, Piotr Siedlecki, Ireneusz Wróblewski, Wojciech Jagielski, Mariusz Runo, Marian Słoniecki, Piotr Pszczółkowski, Piotr Bieniek, Dariusz Przybylski, Andrzej Lewicki, Michał Siedlecki, Piotr Jusza, Adam Bednarski, Grzegorz Maziarz, Jerzy Parada, Paweł Fornalik, Jan Kępa (były trener i prezes Pioniera).

KS Pionier: Mariusz Wyczołek, Tomasz Konarzewski, Piotr Bożyk, Krzysztof Jasieniecki, Krzysztof Domański, Marek Bik, Patryk Pitura, Dawid Andrzejewski, Arkadiusz Hajdas, Marek Garncarek, Michał Szczygło, Dawid Legocki, Grzegorz Niedzielski, Patryk Bartczak, Adrian Piskorski, Sylwester Dziechciarz, Szymon Kłosik, Tomasz Łukasiewicz, Karol Zając, Damian Szkwarek, Krzysztof Gąsior.

Sędziował: Andrzej Płocharczyk, obserwator – Jerzy Głomski (były sędzia ligowy i były przewodniczący Kolegium Sędziów ZZPN).

Uczestnikom dopisała nie tylko wspaniała, słoneczna pogoda, ale świetna frekwencja, forma sportowa i znakomite nastroje. W rozgrywanym meczu (60 minut, w systemie 3 x 20), padł wynik remisowy 4:4. Prowadzenie dla Oldboyów uzyskał już w 3 minucie Ireneusz Wróblewski. Po stracie gola uwidoczniła się jednakże przewaga młodzieży Pioniera, czego efektem było zdobycie przez nich jeszcze w pierwszej tercji 4 bramek. Przy wyniku 4:1 dla obecnej drużyny Pioniera, zanosiło się na pogrom Oldboyów. Jednak doświadczenie dało znać o sobie, co zostało uwieńczone zdobyciem w ostatniej tercji 3 bramek i doprowadzeniem w 49 minucie gry do remisu. Wynik taki utrzymał się do końcowego gwizdka, a I. Wróblewski mógł się cieszyć z hat-tricka.

Na deser zawodnicy już wyłącznie zabawowo wykonywali rzuty karne. Mecz był wprawdzie zacięty, nikt nie odstawiał nogi, ale rozgrywany w sportowej i przyjaznej atmosferze. Bardzo dobrze prowadzący zawody sędzia Andrzej Płocharczyk nie pokazał zawodnikom nawet żółtej kartki.

Po meczu odbyło się okolicznościowe spotkanie, na którym zaproszeni wspominali lata gry w Pionierze, co zostało między innymi utrwalone na zdjęciach z tamtego okresu, zachowanych w archiwach jego uczestników. Wszyscy wyrazili chęć kontynuowania spotkań w przyszłości, nie tylko z okazji okrągłych rocznic jubileuszowych klubu. Zaiskrzyła myśl, aby tradycją stało się zakończenie kolejnych sezonów wspólnym meczem i spotkaniem integracyjnym. (mij)