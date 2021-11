Opera odwołała spektakle. To decyzja po wzroście zachorowań w kraju

Nagłym, dobowym wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym kraju w tym tygodniu, szczecińska Opera na Zamku tłumaczy odwołanie zaplanowanych na najbliższy weekend (27 i 28 listopada.) spektakli „Così fan tutte”.

- Chuchamy na zimne. Stąd decyzja o odwołaniu weekendowych spektakli - mówi Magdalena Jagiełło-Kmieciak, rzeczniczka prasowa Opery na Zamku. - „Così fan tutte” to wieloobsadowe przedstawienie. Kilka chorych osób mogłoby spowodować paraliż pracy opery. Zespół artystyczny nie jest duży, zatem byłoby nam dość trudno o zastępstwo. W obecnej sytuacji epidemicznej nie byłoby też łatwo ściągnąć artysty z innego teatru, by zastąpił na scenie osobę chorą. Na ten moment jednak kolejne spektakle, które są w repertuarze w najbliższych tygodniach, planujemy normalnie zaprezentować publiczności. Obecnie trwają do nich próby.

Wszystkie osoby, które kupiły bilety w kasie, będą mogły dokonać zwrotu do 15 grudnia 2021. Zwroty środków za bilety zakupione on-line oraz przelewem (w przypadku, kiedy bilety nie zostały odebrane z kasy), są dokonywane automatycznie na konto, z którego zostały zakupione bilety.

(MON)