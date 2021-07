Znamy jesienny repertuar Opery na Zamku. Bilety już w sprzedaży

We wtorek (13 lipca) ruszyła sprzedaż biletów na nowy sezon Opery na Zamku w Szczecinie 2021/2022, na wydarzenia zaplanowane w repertuarze do 16 listopada br.

- We wrześniu na scenę wróci „Romeo i Julia” Gounoda w reżyserii Michała Znanieckiego oraz spektakl baletowy „Dzieci z dworca ZOO” w inscenizacji i choreografii Roberta Glumbka . W październiku zobaczymy operę „Madama Butterfy” G. Pucciniego w reżyserii Pii Partum, koncert pamięci kompozytora związanego ze Szczecinem – Marka Jasińskiego, „Carmen” Bizeta w reżyserii Eweliny Pietrowiak, balet „Świecie dziwny / Coming Together” autorstwa Roberta Glumbka i Kevina o”Daya (premiera odbyła się 2 lipca tego roku.) oraz recital Joanny Tylkowskiej-Drożdż i Olgi Bilej - informuje Magdalena Jagiełło - Kmieciak, rzeczniczka prasowa Opery na Zamku.

W repertuarze Opery na Zamku, na miesiące jesienne, jest też premiera. Otóż w pierwszej połowie listopada teatr wystawi musical pt. „My Fair Lady” F. Loewego i A. J. Lernera w reżyserii Jakuba Szydłowskiego. To historia egocentrycznego profesora Henry’ego Higginsa, opowiedziana tu z punktu widzenia trzech kobiet: jego matki, gospodyni – pani Perce i uczennicy Elizy Doolittle, zmuszonych dzielić z nim losy.

- Zachęcamy do kupna biletów za pośrednictwem strony internetowej i w kasie opery oraz rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 91 43 48 106. Od 1 października uruchomimy sprzedaż biletów na spektakle zaplanowane w repertuarze do końca roku, a od 1 listopada na spektakle do końca sezonu 2021/2022. Cennik biletów na wydarzenia w sezonie 2021/2022 oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w zakładce „Bilety” - dodaje rzeczniczka.

(MON)