O edukacji seksualnej na scenie. Znakomity spektakl Teatru Współczesnego

To była wyjątkowo udana prapremiera! W sobotni (12 lutego) wieczór w szczecińskim Teatrze Współczesnym został pokazany nowy spektakl tej sceny: „Edukacja seksualna”.

Twórcy przedstawienia udowodnili, że o cielesności, dojrzewaniu, płodności, inicjacji seksualnej, cyklu menstruacyjnym czy o komunikowaniu granic w sferze seksualnej można mówić tak, by widzów zarówno zaintrygować, rozśmieszyć, wzruszyć oraz - co kluczowe - doskonale zaprezentować im wiedzę teoretyczną. Publiczność doceniła to wszystko owacjami na stojąco.

Odwstydzić temat seksu

Przed premierą artyści mówili: "Jesteśmy tu po to, aby się odważyć. Żeby «odwstydzić» temat seksu”. To im się udało znakomicie! Przedstawmy zatem ekipę, która przygotowała spektakl: scenariusz i reżyseria: Michał Buszewicz, scenografia i kostiumy: Doris Nawrot, muzyka: Baasch, choreografia: Katarzyna Sikora, reżyseria świateł: Aleksandr Prowaliński, asystent scenografki: Michał Dobrucki, obsada: Maria Dąbrowska, Ewa Sobiech, Helena Urbańska, Arkadiusz Buszko, Maciej Litkowski, Paweł Niczewski, Jacek Piątkowski, Wojciech Sandach.

Szczególnie ogromne brawa należą się autorowi scenariusza (i reżyserowi jednocześnie) spektaklu - jestem pewna, że wkrótce po ten tekst sięgną kolejne sceny teatralne w Polsce. Jak też choreografce (głównie za układ podczas przedstawienia cyklu menstruacyjnego) oraz oczywiście obsadzie. Chyba wszystkim widzom na długo w pamięci zapadną sceny, w których Arkadiusz Buszko zagrał... śluz, a Maria Dąbrowska i Helena Urbańska - plemniki. Zresztą, ostatniej z wymienionych aktorek, sobotnia prapremiera była debiutem na szczecińskiej scenie, bardzo udanym zresztą.

Mistrzowskie sceny

Do długiej listy niezapomnianych, fantastycznych scen należy dodać choćby tę, w której Jacek Piątkowski zachwyca "wykładem" o cyklu menstruacyjnym albo inną, gdzie mistrzowski duet: Wojciech Sandach - Arkadiusz Buszko, jako dżentelmeni pijący wspólnie herbatkę, przedstawiają w symboliczny, a jednocześnie bardzo czytelny sposób, problem komunikacji granic w sferze seksualnej. Zresztą, takich znakomitych podpisów aktorskich jest tu bardzo dużo: ot, Maciej Litkowski jako dziewczyna, którą czeka za chwilę inicjacja seksualna, Paweł Niczewski grający pękający, podczas owulacji, pęcherzyk Graafa, niemal cały zespół aktorski jako .. miesiączka czy zaskakująca w finale Ewa Sobiech, opowiadająca o doświadczeniach seksualnych z pozycji dojrzałej kobiety.

Jak mówią twórcy spektaklu, "Edukacja seksualna" to odpowiedź na program "szkoły Czarnka", w której brakuje edukacji dotyczącej seksualności. Stąd liczą na to, że nauczyciele zdecydują pójść że swoimi uczniami na przedstawienie we Współczesnym. Zachęcają również, o czym mówiono na niedawnej konferencji prasowych, by na spektakl wybrali się rodzice ze swoimi dziećmi. Być może to pozwoli im na rozpoczęcie rozmowy o seksie, którą trudno zacząć w zaciszu domowym. Tu warto podkreślić, że przedstawienie jest skierowane do widzów od 15 roku życia. ©℗

(MON)