Artyści chcą "odwstydzić" temat seksu. Szczeciński teatr przygotowuje ważny spektakl

- Spektaklem "Edukacja seksualna" oraz warsztatami, jakie organizujemy, pokazujemy, że w takiej instytucji publicznej, jaką jest nasz teatr, można i trzeba prowadzić misję edukowania młodzieży w kwestii seksualności. Dopóki to się nie będzie działo w szkołach, my będziemy to robić w teatrze - zapowiedział, na środowej (9 lutego) konferencji prasowej, dyrektor artystyczny szczecińskiego Teatru Współczesnego, Jakub Skrzywanek. Prapremiera wspomnianego przedstawienia odbędzie się w sobotę (12 lutego) na dużej scenie przy Wałach Chrobrego.

Trzeba o seksie mówić

Jak mówią twórcy spektaklu, zależy im na tym, by "odwstydzić" temat seksu oraz pokazać, że edukacja seksualna to niezwykle istotna społecznie kwestia.

- Doświadczenie mojego pokolenia, jeśli chodzi o edukację seksualną w szkole, jest raczej smutne. To było wciskanie nam do głowy jakichś zabobonów, uproszeń czy skrótów. Albo był to wstyd, bo delegowano do takiej edukacji osoby, które nie były do w ogóle do tego przygotowane. Stąd chyba wziął się nasz spektakl - mówił reżyser i autor scenariusza Michał Buszewicz. - To będzie zatem przedstawienie o tym, co wiemy przypadkiem, o tym czego dowiedzieliśmy się pokątnie, o tym momencie, kiedy trzeba o seksie mówić, ale się nie umie. Zatem będzie o relacjach i uczuciach, ale też nieco wiedzy biologicznej i psychologicznej, rzetelnej i profesjonalnej, której nie zawsze mamy okazji nabyć.

- Praca przy tym spektaklu spowodowała, że rozmowa o seksie jest dla mnie mniej krępująca. Mówię to całkiem szczerze - zaznaczyła aktorka, Maria Dąbrowska. - Zwłaszcza że temat seksu jest dość przecież trudny do poruszania w rodzinie, zarówno ze starszym pokoleniom, jak z moją mamą, która ma osiemdziesiąt cztery lata czy z osiemnastoletnią córką. Na pewno dzięki spektaklowi, temat seksu został niejako obłaskawiony, a w moim domu częściej i swobodniej o tym rozmawiamy.

Warsztaty i debata

Przedstawieniu "Edukacja seksualna" towarzyszy oferta warsztatowa dla młodzieży od lat 15 oraz dla dorosłych, przygotowana z seksuolożką Mają Wencierską. To będą warsztaty dla osób indywidualnych, a nie grup zorganizowanych. Podczas spotkań będzie mowa m.in. o cielesności, ciałopozytywności, komunikowaniu potrzeb i granic w sferze seksualnej, a także o aktywności i zdrowiu seksualnym oraz rozwoju samoświadomości w zakresie płciowości.

- Stworzyliśmy ofertę warsztatową, bo przez część polityków możliwość edukacji seksualnej została obywatelom tego kraju odebrana - mówił, na spotkaniu z dziennikarzami, J. Skrzywanek. - Jesteśmy otwarci na współpracę z nauczycielami czy grupami szkolnymi. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak "lex Czarnek" może wpłynąć na szkoły i jak duży strach w nich panuje, bo nieoficjalnie dostajemy takie sygnały. Teatr jest od tego, żeby rozmawiać. Misją teatru jest budowanie dialogu i stwarzanie możliwości ku temu, byśmy się tu spotykali, rozmawiali o tym, co jest dla nas istotne, ale także pozyskiwali wiedzę. Stąd nasz spektakl mówi o relacji, o uczuciu i o emocjach, bo artyści są od tego, by o tym opowiadać. Współcześnie teatr powinien tak działać, by proponować pełnię działań, od spektaklu przez warsztaty i debaty. My mamy taką ofertę.

- Informowaliśmy szkoły o naszym spektaklu i warsztatach, jak też organizacje młodzieżowe czy samorządy szkolne. Ale warsztaty nie są skierowane do klas szkolnych. Będą się odbywać w grupach od dziesięciu do piętnastu osób, bo to warsztaty dosyć specyficzne oraz intymne - podkreśliła pedagożka teatralna, Marta Gosecka. - Już mamy zapisy na warsztaty od osób od 15 do 70 roku życia. Wydaje mi się, że szkolna grupa klasowa nie jest dobrym pomysłem na nasze warsztaty. W każdej klasie już panują przecież pewnego rodzaju relacje i niekoniecznie mogło by się to sprawdzić podczas warsztatów w teatrze. Ale oczywiście zapraszamy grupy szkolne na spektakl.

- Zachęcamy również do tego, by na spektakl wybrali się rodzice ze swoimi dziećmi. Być może to pozwoli im na rozpoczęcie rozmowy o seksie, którą trudno zacząć w zaciszu domowym - dodał reżyser Michał Buszewicz.

Kilka dni po prapremierze, bo już 17 lutego, po raz pierwszy odbędzie się w Teatrze Współczesnym EDUPREMIERA "Edukacji seksualnej", w której wezmą udział nauczyciele. Po spektaklu odbędzie się panel dyskusyjny. Z kolei wspomniane warsztaty zaplanowane są 15, 16, 21, 22 i 23 lutego (zapisy prowadzone są przez stronę internetową teatru).

