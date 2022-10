Muzyka w Willi Lentza. Między Szczecinem a Ligurią

W piątek o g. 19 i w sobotę o g. 19 w Willi Lentza w Szczecinie będziemy mogli posłuchać koncertów finału Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Sax&Villas. Konkurs ogłoszono w roku 2021. Szczecińska Instytucja Kultury jako główny organizator wydarzenia współtworzyła go z Villą Marigola w Lerici, miejscowości położonej we włoskiej Ligurii, gdzie latem tego roku odbyło się światowe prawykonanie nagrodzonej kompozycji Gianluki Cremony zatytułowanej „Trio for sopran saxophone, tenor saxophone and piano”.

Wśród wykonawców znajdą się goście z Polski i Włoch, znakomici artyści, tacy jak m.in.: Paweł Gusnar, Trio Exclusive, Duet Valentina Renesto – Giuseppe Bruno, PS Duo (Julita Przybylska – Urszula Szyryńska) oraz orkiestra saksofonowa Impression Saxophone Ensemble pod dyrekcją Dariusza Samóla.

(as)