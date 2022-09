Muzyka w Willi Lentza. Aż cztery koncerty!

Muzyczne popołudnie

W kolejnym koncercie z cyklu „JUVENUM HORTUS” w piątek (23 września) o godz. 16 wystąpią m.in. artyści z założonego przez prof. Iwonę Wiśniewską-Salamon Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W programie muzycznego popołudnia zaplanowane są perły muzyki klasycznej i romantycznej, w tym S. Moniuszki, W.A. Mozarta, a także popularne utwory Z. Wiehlera i J. Jurandota, J. Pietrzaka i A. Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i J. Kalinowskiej wykonają: J. Czerwonka, S. Dąbrowska, J. Dempc, D. Franczuk, A. Głowacki, D. Domagała, N. Salamon-Franczuk, J. Gruszka, M. Skowronek, P. Ufir oraz Orkiestra Kameralna Ocean Dźwięku.

Roman Wróblewski Trio

Również w piątek, ale o godz. 20, odbędzie się koncert formacji Roman Wróblewski Trio w składzie: R. Wróblewski (piano), W. Kulpa (wiolonczela) i L. Gonzales (perkusja). Artyści przedstawią m.in. zmienione aranżacje utworów z debiutanckiej płyty pianisty pt. 3:47 AM oraz materiał z nadchodzącego albumu zespołu. Grupa zapewni mieszankę muzyki etnicznej, klasycznej, nie stroniąc od improwizacji.

Jazz w Willi

Trzeci koncert z cyklu „Jazz w Willi” odbędzie się w sobotę o godz. 20. Wystąpi wtedy duet Common Tones, czyli Filip Fiebiger (gitara) oraz Tomasz Klepczyński (klarnet, klarnet basowy), pochodzący z Trójmiasta. Ich pierwsza wspólna płyta to jedno ze świeżych odkryć polskiej muzyki jazzowej.

– Muzyka Common Tones swoje korzenie ma w estetyce jazzowej, ale czerpie z wielu gatunków: bluesa, muzyki poważnej i szeroko pojętej world music. Wykonują autorskie kompozycje, bazując na improwizacji i spontanicznych muzycznych interakcjach – informuje Jakub Kościuszko, dyrektor artystyczny wytwórni fonograficznej „small GREAT music”, wydającej płytę artystów. – Gitara jazzowa oraz klarnet tworzą krajobrazy dźwiękowe w stonowanych balladach, melodyjnych kompozycjach nawiązujących do muzyki rozrywkowej, jednak w repertuarze nie brakuje również kompozycji bardziej dynamicznych i eksperymentalnych.

Szymanowski

W ramach obchodów 140. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego (1882-1937) i cyklu „Szymanowski w Willi Lentza” w niedzielę o godz. 19 odbędzie się koncert z udziałem Emanuela Salvadora (skrzypce) i Ronalda Rolima (fortepian). Artyści wykonają dwa znakomite dzieła kompozytora pt. „Metopy” op. 29 i „Mity” op. 30. Uzupełnieniem programu będzie Sonata for violin and piano No. 4 brazylijskiego kompozytora Camarga Guarnieriego (1907-1993).

Inspiracją „Metop” (zjednoczonych tematem Odysei) była płaskorzeźba z sycylijskiej świątyni Selinunte, którą zachwycił się kompozytor w Muzeum Narodowym w Palermo. Cykl napisany na skrzypce i fortepian złożony jest z trzech części zatytułowanych: „Wyspa syren”, „Calypso” i „Nausikaa”. „Mity” przedstawione w trzech historiach – „Źródło Aretuzy”, „Narcyz” oraz „Driady i Pan”, uważane za jeden z najsłynniejszych utworów skrzypcowych twórcy są kwintesencją jego własnej oryginalnej koncepcji impresjonizmu. Wspaniały romantyczny utwór C. Guarnieriego – Sonata na skrzypce i fortepian nr 4 złożona jest z trzech części: Energico, Intimo i Allegro appassionato.

(MON)