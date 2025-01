Można się starać o finansowe wsparcie na wydarzenia kulturalne i artystyczne

Fot. Archiwum

Imprezy kulturalne, festiwale, projekcje, koncerty, spektakle, widowiska plenerowe, wystawy - to przykłady działań, które mogą uzyskać wsparcie w ramach corocznego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na ten cel można otrzymać nawet 50 tys. zł dofinansowania. W tej edycji konkursu wnioski przyjmowane są do 7 lutego 2025 r.

Już po raz kolejny organizacje pozarządowe mają szansę otrzymać wsparcie na realizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Dzięki tej pomocy co roku dofinansowanie otrzymuje ok. 40 podmiotów. W tym roku zwiększono pulę środków o 100 tys. zł.

Konkurs zakłada wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców naszego regionu. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

Wnioskujący mogą ubiegać się o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 50 tys. zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie wkładu własnego oraz/lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 proc. wnioskowanej kwoty. Łączna pula środków w konkursie to 750 tys. zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora Witkac.pl do 7 lutego br.

W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury dofinansowane zostaną przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, służące podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się na stronie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWZ: https://kultura.wzp.pl

(K)