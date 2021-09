Miejsca i ludzie. Ciekawa wystawa na placu Solidarności w Szczecinie

"Odzyskane – Zagospodarowane – Zdemitologizowane. Miejsca i ludzie Ziem Zachodnich i Północnych 1945–2020” to tytuł wystawy, jaką można obejrzeć na szczecińskim placu Solidarności. Składają się na nią zdjęcia głównie wykonane w drugiej połowie lat czterdziestych dwudziestego wieku, w ramach prowadzonych wówczas ekspedycji naukowych na wspomnianych terenach. Ukazują one ziemie nowo przyłączone do Polski po zakończeniu II wojny światowej.

Wystawę otwiera opowieść o masowej wymianie ludności, dalej można obejrzeć powojenne kadry z życia miast, miasteczek i wsi Ziem Zachodnich i Północnych, a następnie porównać je z późniejszymi ujęciami tych samych miejsc i uchwycić zmianę, jaka dokonała się na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach, Ziemi Lubuskiej oraz na Pomorzu Zachodnim - aż do lat 90. ubiegłego wieku, a następnie do dzisiaj.

Jednocześnie w kilku miastach: Poznaniu, Olsztynie, Opolu, Wrocławiu oraz Szczecinie wspomniana wystawa zostanie we wtorek (21 września) oficjalnie otwarta. Wernisaż zaplanowany jest na godz. 12. Ekspozycja jest kolejną przygotowaną w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, ale po raz pierwszy można zobaczyć tę samą wystawę w tym samym czasie w pięciu miastach. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych tworzą: Instytut Śląski w Opolu, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie – oddział Centrum Dialogu Przełomy, Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

