Rzeczywistość rozszerzona w Alei Kwiatowej

"France eMotion - animowana podróż" to tytuł wystawy, którą do końca września można podziwiać w przestrzeni Alei Kwiatowej w Szczecinie. Objazdowa ekspozycja to projekt łączący prace młodych, międzynarodowych fotografów, nowe technologie i francuskie obiekty kultury.

"Trzydzieści pięć niezwykłych dzieł ożywa dzięki rzeczywistości rozszerzonej, a celem wystawy jest rozbudzenie u widzów z całego świata ciekawości i ochoty na ponowne odkrycie bogactwa francuskiego dziedzictwa kulturowego" - wyjaśniają organizatorzy ekspozycji.

Do realizacji projektu zaproszono czterech międzynarodowych fotografów - Beninczyka Isholę Akpo, Brazylijczyka Edu Monteiro, Amerykanina Davida Schalliola i Hiszpankę Lourdes Segade. Aby tchnąć życie w ich kadry, francuscy artyści Julie Chheng i Thomas Pons wymyślili animowaną postać, która przemieszcza się po fotografiach i na nich przeobraża. Wystarczy do tego bezpłatna aplikacja mobilna do rzeczywistości rozszerzonej, łatwa w użyciu i ogólnodostępna.

Projekt zorganizowany przez Atout France we wspólpracy z Institut français to niezwykłe doświadczenie artystyczne łączące fotografię i animacje cyfrową, które zabiera widzów w zaskakującą podróż.

