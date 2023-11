Malcolm XD na deskach Teatru Współczesnego

Szczecińska inscenizacja „Pastrami” Malcolma XD będzie nawiązywać formą do barokowego gatunku muzyczno-scenicznego: dramma per musica. Fot. Ryszard PAKIESER

W przestrzeni przypominającej operową scenografię. W kostiumach dobieranych po części przez samych aktorów. Zadzieje się spektakl – dramma per musica – na podstawie tekstów najbardziej tajemniczego, jednocześnie najbardziej poczytnego autora internetowego – Malcolma XD. Już w piątek premiera: na deskach Teatru Współczesnego – Sceny Nowe Sytuacje.

Będzie to spektakl pt. „XD”, zrealizowany na podstawie dwóch past z „Pastrami” Malcolma XD. Autor jest anonimowy. Jednak dobrze znany czytelnikom przede wszystkim Internetu: blogów oraz krótkich opowiadań. Choć ostatnio jego proza jest również publikowana i doczekała się ekranizacji (serial pt. „Emigrancja”, prezentowany w Canal+ – przyp. aut.). Jednak ironiczny prześmiewczy sposób, w jaki autor patrzy na współczesną rzeczywistość, każe przypuszczać, że jest z pokolenia millenialsów. Takiego też używa języka. Jego odzwierciedleniem będzie właśnie spektakl „XD” – wyreżyserowany przez Aleksandrę Matlingiewicz oraz Jacka Sotomskiego dla potrzeb rezydencji Sceny Nowe Sytuacje.

Kanwą spektaklu jest spotkanie wspólnoty. Tyle że realia bloku, wandalizmu, piwnicy, windy i potrzeby rewitalizacji zostaną ubrane w operowy kostium. Gdzie mieszkanie staje się livingroomem, cieć – konsjerżem, gdzie „nie ma jebiących ogórków tylko holenderskie premium”. W tle dyskusji o prozaicznych sprawach między postaciami rozgrywa się spektakl, jaki ma skłonić widza do znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak albo raczej czy w ogóle funkcjonuje wspólnota, a też co powoduje, że żyjemy i jak żyjemy we wspólnocie.

Co ciekawe, szczecińska inscenizacja „Pastrami” Malcolma XD będzie nawiązywać formą do barokowego gatunku muzyczno-scenicznego: dramma per musica. Tyle że w tym przypadku będzie operą nieśpiewaną.

– Skoro mieszkanie przenosimy do livingroomu, to i Teatr Współczesny możemy przenieść do opery – zapowiadają współautorzy przedstawienia.

W obsadzie spektaklu zobaczymy Grażynę Madej, Joannę Matuszak, Arkadiusza Buszko, Pawła Niczewskiego oraz gościnne występujących – Julię Gadzinę oraz Macieja Łączyńskiego. Premiera już w najbliższy piątek (24 listopada). ©℗

(an)