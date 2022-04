Luźna adaptacja baśni Andersena. Mamy zdjęcia z próby!

W sobotę w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbędzie się premiera spektaklu pt. „Dzikie łabędzie”, o godzinie 17. To luźna adaptacja baśni Andersena, magiczna, zabawna i pełna niezwykłych światów propozycja dla najmłodszych – o wytrwałości `w dążeniu do celu, miłości, odwadze i o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i nie podlega żadnym schematom. Byliśmy na próbie przedstawienia - zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Pięcioletnia Eliza ma dość. Ma dość nowej wiedźmowatej „mamy”, która w ogóle nie przypomina tej wymarzonej. Ma dość tego, że tata przestał się nią interesować. A najbardziej ma dość faktu, że została z tym wszystkim sama. Jej jedenastu braci nagle bez pożegnania odeszło z domu. Eliza zrobi wszystko, żeby ich odnaleźć. Choćby miało ją to kosztować krew, pot i łzy, czyli wszystko to, co nie przystoi dziewczynce. Jak skończy się wyzwanie rzucone przez okrutną Pokrzywową Królową, kim może stać się Stefan, zmiennokształtny przyjaciel Elizy? I dlaczego w Krainie Wiecznej Szczęśliwości wcale nie jest tak fajnie?

Reżyseria – Karolina Okurowska-Wabnic, scenografia, lalki i projekcje – Sebastian Siepietowski, muzyka – Maria Kępisty, teksty piosenek – Magdalena Mrozińska i Karolina Okurowska-Wabnic, wystąpią: Dariusz Kamiński, Paulina Lenart-Majtas, Marta Łągiewka i Edyta Niewińska-Van der Moeren.

(MON)

nr foto - 728590

https://youtu.be/wKB0SmHCPpE