Ludzie kultury dla Orkiestry. Limeryk, lalki, kolacja, a może lekcja śpiewu?

Corocznie częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są licytacje. Jak zawsze, w akcję zaangażowali się też ludzie kultury związani ze Szczecinem i podszczecińskimi gminami. Wśród propozycji do wylicytowania są choćby: kolacja z popularnym zespołem, lalki, które występowały w spektaklach, lekcja emisji głosu, płyty, plakaty i książki z autografami oraz wierszowany utwór, którego postacią literacką stanie się ten, kto zaproponuje największą kwotę na WOŚP. To jeszcze nie koniec! Jeden ze szczecińskich chórów zjawi się w domu u najbardziej hojnego darczyńcy (lub osoby przez niego wskazanej), by zaśpiewać "Sto lat".

Lalki i limeryk ratują życie

Pięć unikatowych lalek, które "grały" w spektaklach szczecińskiego Teatru Lalek Pleciuga, można wylicytować na portalu Allegro (pod hasłem: PIĘKNE TEATRALNE LALKI Z PLECIUGI). Widzowie znają je z takich przedstawień, jak "Dziadek do orzechów", "Świniopas", "Czarny koń Trzygława", "Bajka o rybaku i rybce". Do wylicytowania są też maski ze spektakli: "Sklep z zabawkami" i "Historia księcia Pipo".

- Nasze lalki ratują życie. Pleciugowe lalki potrafią wzruszać, rozśmieszać, zadziwiać. Wykonać skomplikowane figury lepiej niż niejeden cyrkowiec, przekazać emocje lepiej niż niejeden aktor. Wiele z nich ma za sobą długą sceniczną drogę i wiele niezwykłych spotkań z najmłodszymi widzami. Tym bardziej cieszymy się, że teraz mogą pomóc dzieciom! - mówią pleciugowi artyści.

Szczeciński poeta, Marek Maj, zachęca do licytowania na portalu Allegro, napisanie przez niego wyjątkowego utworu: "Pewien typ z okazji WOŚP/zlicytować chciałby coś/a że dziwne ma maniery/to wystawił swój limeryk -/że napisze na wasz koszt!". I jeszcze: "Poleca się Miłym Państwu krótka forma literacka, jaką jest limeryk. On jeszcze nie istnieje - zostanie napisany dla zwycięzcy licytacji, który w ten sposób stanie się postacią literacką po wsze czasy uwiecznioną w krótkim, rymowanym utworze poetyckim (według sztywnych reguł). Do napisania limeryku będę potrzebował kilku informacji: imię, miejscowość, w jakiej mieszka lub z jakiej pochodzi, zawód, hobby, przybliżony wiek, może jakaś cecha wyróżniająca… Podejmuję się napisać limeryk w ciągu tygodnia od zakończenia licytacji. Limeryk prześlę pocztą elektroniczną na przekazany mi adres i dodatkowo pocztą tradycyjną w formie wydruku z dedykacją i własnoręcznym podpisem".

Tym, którzy chcieliby wesprzeć WOŚP, a przy okazji otrzymać wyjątkowy utwór, podpowiadamy, że wspomnianą licytację można znaleźć pod hasłem: Limeryk - niewielki wierszyk w Wielkiej Orkiestrze.

Książki i płyty z autografami

Również na Allegro można wylicytować książkę, której autorem jest szczecinianin: Marek Defée (licytacja odbywa się pod nazwą: OffBerlin Przewodnik alternatywny Marek Defée). „OffBerlin. Przewodnik alternatywny”, bo o tej pozycji mowa, nie opisuje miejsc znanych i typowych, znajdujących się na trasie standardowych wycieczek. Autor proponuje w nim wędrówkę po jego ulubionych dzielnicach i mało znanych zakątkach. Są tu zatem perełki street foodu, kawiarnie, bary, weekendowe ryneczki, pchle targi, miejsca z designem, squaty, graffiti, muzyka uliczna, tańce nad Szprewą, plaże w środku miasta, życie nocne.

Ciekawą propozycję dla darczyńców ma Chór Akademii Morskiej w Szczecinie.

- Przyłączymy się do tej wspaniałej akcji w ramach obchodów wydarzenia odbywających się na statku Nawigator XXI - informuje Joanna Kloc z chóru. - Możemy zdradzić, że wśród licznych licytacji prowadzonych przez samorząd Akademii Morskiej w Szczecinie, pojawią się również nasze płyty, lekcja emisji głosu z naszymi nauczycielami śpiewu, czy też wyjątkowe, chóralne i dedykowane wykonanie „Sto lat” dla was lub waszych najbliższych.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu ma do wylicytowania m.in. książkę pt. "Gotyckie Kościoły Gminy Kołbaskowo" autorstwa Marka Łuczaka, płyty: choćby grupy Kult oraz Sławka Uniatowskiego i Pawła Domagały (te dwie ostatnie z autografami artystów), kolację z zespołem Organek (po koncercie - 18 lutego), tzw. złoty voucher na wszystkie wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane przez ten ośrodek w 2022 roku, kolekcjonerski zestaw z okazji 40-lecia zespołu After Blues (koszulka, płyta winylowa, 3 płyty CD) oraz plakaty z autografami, np. zespołu Fisz Emade Tworzywo, Andrzeja Piasecznego, Julii Pietruch i Pawła Domagały. To wszystko można licytować do piątku (28 stycznia do godziny 20) na profilu facebookowym ośrodka kultury (swoje kwoty za wybrane przedmioty/usługi należy deklarować w komentarzach pod zdjęciami w poście). ©℗

Monika GAPIŃSKA