Licytacje WOŚP nabierają tempa. Nawrzucaj radnemu, popłyń z prezydentem

Rejs z prezydentem, kolacja z wicemarszałkiem, widok radnego w zimnej wodzie lub lipa zasadzona przez innego rajcę - to tylko część aukcji, jakie towarzyszą niedzielnemu 30. Finałowi WOŚP w Szczecinie i okolicach. Do tego vouchery na zabiegi kosmetyczne, sportowe gadżety, czy przejażdżka milicyjnym radiowozem, a nawet... repliką karawanu. Wyobraźnia wystawiających na aukcję przedmioty i działania nie zna granic, podobnie jak nie zna ich orkiestra.

- Siema! W tym roku na licytację ode mnie trafia coś specjalnego - mural stworzony na potrzeby strefy Pomorza Zachodniego na zeszłorocznym Festiwalu Pol'and'Rock w Makowicach! - zachęca Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. - Został on namalowany przez koszalińskiego artystę Cukina, a następnie podpisany przez samego Jurka Owsiaka. Mam nadzieję, że taki wyjątkowy obraz będzie mógł uświetnić państwa biuro lub mieszkanie.

Autografy olimpijczyków i wycieczka do skarbca

Mural od Marszałka w środę ok. południa miał już wartość 5,6 tys. zł. W tyle nie pozostają wicemarszałkowie. Anna Bańkowska zachęca do licytacji koszulki, na której autografy złożyli zachodniopomorscy olimpijczycy - Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Patryk Dobek - medaliści między innymi Olimpiady w Tokio 2020! Proponuje także prawdziwą perełkę, czyli wycieczkę dla dwóch osób do Skarbca Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Jest to miejsce niezwykłe, ponieważ jest niedostępne dla zwiedzających. W skarbcu m.in. oryginalne listy Carycy Katarzyny do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na zakończenie wycieczki lunch w restauracji zamkowej Na Kuncu Korytarza. Zainteresowani powinni się jednak spieszyć, ponieważ licytacja kończy się dzisiaj (czwartek) o godz. 14. Wicemarszałek Olgierd Kustosz proponuje koszulkę z autografem Kacpra Kozłowskiego Zawodnika Reprezentacji Polski. Tomasz Sobieraj zaś kolację dla 2 osób w towarzystwie swoim i swojej żony w restauracji na terenie Pomorza Zachodniego. Wczoraj aukcja osiągnęła ponad 800 zł.

Wyprawa kajakowa i morsowanie

Co roku Wielką Orkiestrę wspiera także prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Tym razem przedmiotem licytacji jest udział w wyprawie kajakowej. Będzie to doskonała okazja do poznania Szczecina z zupełnie innej, wodnej perspektywy. Na tę wyjątkową wycieczkę będzie można zabrać najbliższych (do 10 os.). Dokładny termin i miejsce rozpoczęcia wyprawy zostaną uzgodnione indywidualnie w późniejszym terminie. Wczoraj cena za udział w wyprawie wynosiła już niemal 7,4 tys. zł.

Nie zawodzi również policki radny Grzegorz Ufniarz. Kilka lat temu zaproponował swoje usługi w zakresie prac porządkowych - m.in, sprzątanie czy odkurzanie. Rok temu, na 29. Finał zaproponował, że schudnie 29 kg, płacąc 50 zł za każdy kilogram. Cel osiągnął i wpłaty dokonał, choć dla WOŚP byłoby lepiej, gdyby nie schudł. Zastrzegł bowiem, że w takim przypadku wpłata byłaby podwójna.

- Ja tego morsowania, to chyba nawet nie lubię, nigdy zresztą nie próbowałem - napisał kilkanaście dni temu na Facebooku. - Ale lubię WOŚP i chętnie gram z Jurkiem Owsiakiem dla dzieci. Więc pójdę w ciemno w te wody "na morsa", jeśli uda się zapełnić moją e-skarbonkę kwotą 500 zł (drugie tyle dodam od siebie).

Chętnych do zobaczenia radnego w zimnej wodzie było wielu, skarbonka zapełniła się w kilka godzin. Radny wpłacił też obiecane od siebie 500 zł i zapowiada, że w niedzielę ok. godz. 11 będzie go można ujrzeć w szczecińskim jeziorze Głębokie.

Wrzucanie radnemu i sadzenie lipy

Marcinowi Biskupskiemu, radnemu ze szczecińskiego prawobrzeża, można nawrzucać. I to dosłownie. Sam o to prosi na swoim oficjalnym profilu.

- Od dziś możecie nawrzucać swojemu sąsiadowi-wolontariuszowi ile wlezie! - napisał 22 stycznia i założył w tym celu wirtualną skarbonkę.

Popularna jest też "lipna aukcja" z Nowogardu, która jest jak najbardziej prawdziwa. Nowogardzki radny Michał Wiatr w ubiegłych latach kosił trawę, rąbał drewno, a nawet „odpicował ogród”. W tym roku postawił na… lipę! Postanowił, że do zwycięzcy przyjedzie z 5 metrowym drzewem i przy pomocy swoich narzędzi posadzi je we wskazanym miejscu, a w gratisie dorzuci własnoręcznie zrobiony karmnik dla ptaków i domek dla owadów w kształcie serduszka WOŚP.

Stare auta i gadżet z autobusu

Nie zawodzi także jeden z miłośników starej motoryzacji ze Szczecina. Jak co roku za wpłatę na WOŚP proponuje przejażdżki oryginalnym milicyjnym polonezem lub drugim autem tej samej marki - modelem, jakim jeździł filmowy por. Borewicz. Na jego karoserii widnieje nawet autograf zmarłego niedawno Bronisława Cieślaka, odtwórcy tej roli. W tym roku do kolekcji dołączył stary żuk, przerobiony na atrapę karawanu. Jeśli znajdą się chętni na taką przejażdżkę, również wystarczy dokonać wpłaty na odpowiednią aukcję.

Na koniec prawdziwy rarytas dla miłośników autobusów, z których kolekcjonowaniem można mieć problemy. Są bowiem drogie i zabierają dużo miejsca. Można mieć jednak zegar stworzony na przedniej atrapie jednego ze szczecińskich przegubowych Solarisów. Ten przedmiot został przekazany na licytację sztabowi WOŚP Szczecin przez szczecińskie przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica". ©℗

