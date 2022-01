Koalicja Obywatelska wciąż walczy o uhonorowanie WOŚP w Szczecinie

Radni Koalicji Obywatelskiej wciąż walczą o to, aby w przestrzeni publicznej Szczecina uhonorować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zaapelowali do prezydenta Piotra Krzystka o zorganizowanie nadzwyczajnej sesji rady miasta, która pozwoli to zrobić.

- Jako radni Koalicji Obywatelskiej z ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy decyzję radnych pana prezydenta Piotra Krzystka na wczorajszej sesji o tym, że odrzucili pomysł nadania nazwy placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tutaj, w sercu miasta, przy "Pleciudze", gdzie co roku odbywają się finały, gdzie jest sztab Orkiestry - mówił Łukasz Tyszler podczas konferencji przed Urzędem Miasta. - Zwłaszcza że temat jest na wokandzie od czterech lat. Szukamy wspólnie pewnych rozwiązań. Od początku naszej kadencji co rusz szukamy nowych lokalizacji. Wydawałoby się, że akurat trzydziesty finał jest najlepszym momentem, aby uhonorować tę wspaniałą filantropijną imprezę.

Argumenty o przeszkodach proceduralnych polityków PO nie przekonują. Uważają, że jeszcze przed niedzielą, podczas której odbędzie się trzydziesty finał zbiórki, radni powinni się spotkać i ustalić miejsce, któremu można nadać nazwę WOŚP.

- Będzie to taki papierek lakmusowy dla pana prezydenta, czy intencją jest, by w Szczecinie było taki miejsce, które będzie trzydziestoletnią działalność WOŚP upamiętniało, czy też jest to zwykła zagrywka polityczna niepotrzebnie dzieląca nas, mieszkańców - stwierdziła radna Urszula Pańka.

Tyszler: wielu polityków prawicy wspiera WOŚP

Pytani o to, czy pewną przeszkodą przed upamiętnieniem WOŚP nie jest to, że organizator imprezy, Jerzy Owsiak, w ostatnich latach jednoznacznie wpisał się do obozu przeciwników Zjednoczonej Prawicy, Łukasz Tyszler odpowiedział, że nie wierzy, aby radni PiS i ich rodziny nie korzystały ze sprzętu WOŚP, i jest przekonany, że wielu polityków prawicy wspiera Orkiestrę, nawet jeśli tego głośno nie mówi.

- Gdy radni, także radni PiS, idą do szpitala, nikt nie pyta ich o poglądy polityczne - argumentowała Dominika Jackowski. - Każdy z nich korzysta ze sprzętu WOŚP. Większość z naszych dzieci, gdy trafia do szpitali, leży pod sprzętem z serduszkiem. Należy być przyzwoitym i należy podziękować tej wielkiej fundacji, która od wielu lat niesie pomoc naszym najmłodszym obywatelom.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni Koalicji Samorządowej ocenili, że nazwa WOŚP powinna się pojawić w przestrzeni publicznej Szczecina, ale mieli zastrzeżenia do trybu wprowadzenia projektu uchwały. Formułowano także zastrzeżenia, czy plac przy "Pleciudze" jest dobrym miejsce, aby honorować fundację Jerzego Owsiaka. Klub Prawa i Sprawiedliwości głosu w tej sprawie nie zabierał. Za wprowadzeniem wniosku KO do porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciwko - 13. ©℗

