Nie będzie placu WOŚP przy Teatrze Lalek "Pleciuga". Orkiestra dzieli radnych

Część pl. Teatralnego przy Teatrze Lalek "Pleciuga" nie zostanie przemianowana na pl. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radni Koalicji Obywatelskiej zgłosili taki pomysł w minionym tygodniu, licząc, że stanie się to przed zaplanowanym na najbliższą niedzielę 30. Finałem WOŚP.

- Zasługi WOŚP są znane, pomysł nadania takiej nazwy zgłasza i popiera wielu szczecinian - argumentował Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO.

- Akcja ogólnoświatowa, ponad 1,5 mld zł zebranych przez te wszystkie lata - przyznaje Mirosław Żylik, przewodniczący Klubu Koalicji Samorządowej. - Nie ma wątpliwości, że taka nazwa powinna pojawić się w przestrzeni publicznej Szczecina. Mamy jednak kilka zastrzeżeń.

Pierwsze to miejsce - zdaniem radnych mało godne. Kawałek placu to za mało. Tymczasem już wcześniej pojawił się pomysł, by taką nazwę zyskała część Łasztowni.

- Miejsce, w którym w ostatnich latach odbywa się "światełko do nieba", miejsce, które gromadzi tysiące szczecinian i na pewno ma większy prestiż - tłumaczył Mirosław Żylik.

Drugie zastrzeżenie dotyczy trybu wprowadzenia projektu uchwały - z pominięciem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, Zespołu ds. nazewnictwa ulic, miejskiego geodety i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Klub PiS oficjalnie nie zabrał głosu w tej sprawie. Ostatecznie projektu uchwały pod obrady nie wprowadzono. ©℗

ToT