Kapitan Jacobson zaprezentuje nową książkę

W czwartek o g. 17 w sali im. Zbigniewa Herberta Książnicy Pomorskiej w Szczecinie rozpocznie się spotkanie z kapitanem Wojciechem Jacobsonem. Żeglarz opowie o swojej najnowszej książce.

A nosi ona tytuł „Od równika do bieguna, czyli «Marią» do Havru i dalej…”. Jak mówi kapitan: „Tytuł książki ma znaczenie symboliczne. Wyprawa do Arktyki zaczęła się dla nas na południu Brazylii, przed przekroczeniem równika w drodze na północ. Żeglując w Arktyce, dotarliśmy do miejsca, w którym wcześniej był biegun magnetyczny. Była więc to dla nas żegluga od równika do bieguna. A później dalej…”. Książkę wydało Morskie Centrum Nauki.

Wojciech Jacobson to chemik i żeglarz. Od roku 1949 – członek Jacht Klubu AZS w Szczecinie, uczestnik regat, szkoleń, rejsów oceanicznych, w tym historycznego rejsu na „Vagabond II” przez Przejście Północno-Zachodnie. Od 1965 r. – kapitan jachtowy. Członek honorowy Polskiego Związku Żeglarskiego (2004) oraz Akademickiego Związku Sportowego, członek Bractwa Wybrzeża i Rady Programowej Polskiej Fundacji Morskiej.

(as)