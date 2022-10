Jan Majewski wygrał Festiwal Młodych Talentów! Mamy w Szczecinie jeden z najważniejszych konkursów w kraju

Festiwal Młodych Talentów 2022 w Szczecinie wygrał 17-letni Jan Majewski. Organizowana przez Szczecińską Agencję Artystyczną impreza to jeden z najważniejszych niezależnych konkursów muzycznych w kraju.

Jan Majewski pochodzi z Radomia. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki występom w programach TVP "Voice of Poland" oraz "Szansa na Sukces". Młody artysta ma na koncie już trzy autorskie utwory: „Niepewne„, „Swoje miejsce” oraz „Prosto w ciszę” – wyprodukowane oraz wydane w ramach współpracy z wytwórnią muzyczną Delphy Records z Warszawy. W tym roku planowana jest publikacja jego debiutanckiego albumu. Utwory zostały napisane we współpracy z takimi artystami, jak m.in. Ania Wyszkoni, Skubas czy Mimi Wydrzyńska z zespołu „Linia Nocna”. Aranżacjami zajęli się producenci Piotr Radzio i Michał Zachariasz.

Do udziału w szczecińskiej imprezie zgłosiło się 300 artystów i zespołów. W Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec zaprezentowała się finałowa dziesiątka. Oprócz młodych talentów zagrali uznani artyści: Fukaj, Różanek i Mary Spolsky.

Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów zainicjowany został w 2007 r. Od 2012 r. jego organizatorem jest Szczecińska Agencja Artystyczna. Festiwal odwołuje się do bogatych tradycji szczecińskich Festiwali Młodych Talentów z lat 60., które zaowocowały karierami największych gwiazd polskiej estrady.

Celem festiwalu jest promocja młodych wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży muzycznej, oraz prezentacja inspirujących zjawisk i produkcji na polskiej scenie muzycznej. Festiwal eksponuje to, co ciekawe na polskiej scenie muzycznej, i to, co umyka obowiązującym trendom. Szczecin jest miastem nowej energii muzycznych spotkań.

Szczeciński Festiwal Młodych Talentów wyprzedził swoją ogólnopolską, otwartą formułą, większość telewizyjnych castingów i innych konkursów. To co go wyróżnia na ich tle to warunek, by zgłaszane utwory były własnego autorstwa. Zwycięzcami dotychczasowych edycji festiwalu byli: 2007 – Beata Andrzejewska, 2008 – Limbo, 2009 – Ms. No One, 2010 – The Lollipops, 2011 – SoundQ, 2012 – Maja Olenderek Ensamble, 2013 – OHO!KOKO, 2014 – Stonkatank, 2015 – Okryjbida, 2016 – Romantic Fellas, 2017 - Blunt Razor, 2018 - Hyper Son, a w 2019 - PANIE.

Dyrektorem Artystycznym festiwalu od 2014 r. jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci obecnej sceny muzycznej, rodowita szczecinianka. Nagrody fundują: Szczecińska Agencja Artystyczna oraz renomowana wytwórnia muzyczna Kayax.©℗

(as)