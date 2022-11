Gratka dla miłośników książek. Pobierz darmowe ebooki i audiobooki

Do końca listopada trwa akcja Czytaj PL - dzięki której miłośnicy książek uzyskują darmowy dostęp do kilkunastu ebooków i audiobooków. W Szczecinie w to przedsięwzięcie włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna.

Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych ebooków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednej z oficjalnych grafik akcji. Kod QR jest kluczem do wirtualnej biblioteki. Kody można skanować we wszystkich punktach bibliotecznych MBP. Znajdują się na plakatach promujących akcję.

Na lekturę jakich książek możemy liczyć? To pozycje różnych półek, autorów popularnych i mniej znanych. Na przykład "Demonomachia" najsłynniejszego autora kryminałów retro, Marka Krajewskiego. "Chąśba" lubianej "kryminalistki" Katarzyny Puzyńskiej. "Samosiejki" laureatki Paszportu "Polityki" Dominiki Słowik. Mroczny kryminał "Moralista" Maxa Czornyja. Psychologiczny dreszczowiec "Apartament" Izabeli Janiszewskiej. Przenikliwa analiza kapitalizmu "Gra w rasy" Przemysława Wielgosza. Opowiadający o relacji technologii i polityki "Wiek paradoksów" Natalii Hatalskiej. "Plac Senacki 6 PM" Vincenta Severskiego - czyli szpiegowska opowieść o tym, jak powstało imperium Władimira Putina. Adresowana do nastolatków powieść "Cały ten czas" Hani Czaban. Opowiadająca o grupie młodych przyjaciół "Stan splątania" Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel. Historia miłości i śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Szklane ptaki" Katarzyny Zyskowskiej. "Jak to wyjaśnić?" Kacpra Pitali o "poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, na które pozornie nie ma odpowiedzi".

Do tego zagraniczne książki: "Kirke" Madeline Miller, "The Spanish Love Deception" Eleny Armas, "Wrony" Petry Dvorakovej, "Liczby nie kłamią" Vaclava Smila, "Lore" Alexandry Bracken, "Siostra gwiazd" Marah Woolf. ©℗

(as)