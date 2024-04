Dietrich Bonhoeffer patronem nowego festiwalu w Szczecinie

Zbliża się 1. edycja festiwalu, który będzie odnosił się do idei wolności i dialogu. Jego patronem jest Dietrich Bonhoeffer. Fot. Dariusz Gorajski

Będą spektakle teatralne, koncerty oraz spotkania z ważnymi intelektualistami Szczecina i Polski. Teatr Polski, Morskie Centrum Nauki i Uniwersytet Szczeciński zapraszają na pierwszy Szczeciński Festiwal Bonhoeffera "Ślady", który potrwa od 8 do 14 kwietnia.

Ideą festiwalu jest nawiązanie do myśli i postaci niemieckiego teologa związanego ze Szczecinem, Dietricha Bonhoeffera. Był on nie tylko filozofem i duchownym, ale aktywnie potępiał hitleryzm. Uczestniczył w zamachu na życie Adolfa Hitlera w lipcu 1944 roku. Wraz z innymi działaczami ruchu oporu został skazany na śmierć i stracony. Wydarzenia towarzyszące festiwalowi nie będą jednak ściśle odnosiły się tylko i wyłącznie do twórczości patrona, ale - jak powiedział na konferencji prasowej prof. Andrzej Skrendo - będą omawiać kondycję współczesnej kultury i społeczeństwa.

- To ważna postać dla kultury europejskiej, Szczecina oraz dla opozycji z okresu PRL-u - podkreślił A. Skrendo. - Chcemy rozmawiać o przemianach społecznych i kulturalnych w szerokim kontekście. Mamy też duże plany na rozwój tego festiwalu.

Witold Jabłoński, dyrektor Morskiego Centrum Nauki, które współorganizuje festiwal, zwrócił uwagę na dwa ważne w kontekście myśli Bonhoeffera pojęcia: dialogu i wolności. Z kolei Tomasz Dostatni, dominikanin, dodał, że wokół Bonhoeffera można prowadzić dyskusje na aktualne tematy.

Festiwal potrwa od poniedziałku do niedzieli (8-14 kwietnia).

Pierwszym wydarzeniem będzie monodram pt.: „Historia Jakuba” oparty na tekście Tadeusza Słobodzianka, a zaraz po nim odbędzie się dyskusja z udziałem autora tekstu i aktora Łukasza Lewandowskiego. Start godz. 19 w Teatrze Polskim (poniedziałek, 8 kwietnia). 9 kwietnia w Kościele Św. Trójcy na Łasztowni będzie miała miejsce debata „Ślady Dietricha Bonhoeffera na Pomorzu Zachodnim” z udziałem Daniela Kalinowskiego i Pawła Migdalskiego. Dzień później, 10 kwietnia o godz. 19 w MCN rozpocznie się rozmowa wokół biografii i twórczości Józefa Tischnera z udziałem Wojciecha Bonowicza, Tadeusza Gadacza i ks. Alfreda Wierzbickiego. 11 kwietnia w Kampusie Piastów (Biblioteka Międzywydziałowa) odbędzie się panel dyskusyjny „Dietrich Bonhoeffer poetów polskich”. Start o godz. 10, a wystąpią ks. Andrzej Draguła, Piotr Bogalecki, Jarosław Płuciennik, Paweł Próchniak. O 11.15 w panelu dyskusyjnym „Nauka chodzenia” udział wezmą: Inga Iwasiów, Tadeusz Gadacz, ks. Alfred Wierzbicki. O godzinie 12.30 rozpocznie się pokaz filmu Michała Majerskiego „Ruch oporu na Pomorzu”. Tego samego dnia, o 19 w Teatrze Polskim Adam Michnik, Zbigniew Nosowski i Michał Paziewski rozmawiać będą o znaczeniu D. Bonhoeffera w PRL i wolnej Polsce. 12 kwietnia o 19, również w Teatrze Polskim, odbędzie się dyskusja na temat sztuki zaangażowanej z udziałem Stanisława Rukszy, Agaty Zbylut, Jakuba Skrzywanka i Krzysztofa Popiołka. W ostatni dzień festiwalu w Teatrze Polskim zagrają Armo - Witold Fessard na klarnecie i Maria Rutkowska na fortepianie. Po koncercie odbędzie się debata „Po stronie dialogu” z udziałem Elżbiety Cherezińskiej i o. Tomasza Dostatniego. Dotyczyć będzie postaci Szewacha Weissa. Festiwal zakończy koncert Motion Trio w Teatrze Polskim w niedzielę o 19. ©℗

(aj)