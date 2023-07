„Czułe dźwięki” w Ogrodach Śródmieście dla poszkodowanych z Akademii Sztuki [GALERIA]

Fot. Magdalena Klyta

W Ogrodach Śródmieście w Szczecinie 7 lipca odbył się koncert charytatywny na rzecz studentki i wykładowczyń Akademii Sztuki poszkodowanych w wyniku wybuchu w pracowni wklęsłodruku. Podczas piątkowego wydarzenia zbierano pieniądze na ich rehabilitację, zabiegi i leki niezbędne po zakończeniu leczenia w szpitalu.

„Jesteśmy jedną społecznością, jesteśmy razem” – taki przekaz wybrzmiał z koncertu, którego inicjatorami byli sami studenci, wstrząśnięci wydarzeniami, do których doszło 25 czerwca przy ul. Kolumba w Szczecinie. Agnieszka, Maria i Marta cały czas przebywają w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach i już wiadomo, że oprócz leczenia szpitalnego czeka je także bardzo długa rehabilitacja, zabiegi chirurgii plastycznej, laserowe, kosztowne leki oraz opatrunki.

– Prowadzimy wiele inicjatyw, które mają na celu pomoc poszkodowany – mówi Ireneusz Kuriata, dziekan Wydziału Grafiki ASZ. – Koncert był oddolną inicjatywą studentów wydziałów muzycznych, która wynikła po prostu z potrzeby serca.

W piątkowy wieczór w Ogrodach Śródmieście wybrzmiały utwory największych klasyków oraz arie operowe. Studenci wystąpili z repertuarem takich sław jak min. M. Karłowicz, G.F. Händel, Ch.W. Gluck, B. Smetana, A. Dvorak, G. Puccini, C. Loewe, P. Czajkowskiego, G. Mahler i M. Reger.

– To zaangażowanie się czuje nie tylko, jeśli chodzi o koncerty, bo to już trzecia czy czwarta zbiórka pieniędzy. Oprócz tego cały czas potrzebna jest krew, a z tego co wiem, zainteresowanie, żeby tę krew oddać, jest bardzo duże – dodaje Ireneusz Kuriata.

Krew dla kobiet, które ucierpiały w wyniku wybuchu, można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Najbardziej potrzebne są grupy ORh- (minus) oraz ARh+ (plus) oraz osocze, które może pochodzić także z innych grup krwi.

Cały czas otwarta jest także zbiórka na platformie pomagam.pl na rehabilitację poszkodowanych. Jak dotychczas zbiórkę wparło ponad 1200 osób na kwotę ponad 82 tysięcy zł, jednak jest to dopiero kropla w morzu potrzeb. Założony cel zbiórki to 600 tysięcy złotych.– Myślę, że dojdzie do tego, że te sumy końcowe zostaną osiągnięte. My z pewnością nie zakończymy na tym swoich działań – podsumowuje dziekan.

Zbiórkę datków podczas koncertu prowadziła Fundacja SAIL, w najbliższych dniach dowiemy się, jaką kwotę udało się zebrać na pomoc Marii, Marcie i Agnieszce. ©℗

Magdalena Klyta