Pomoc poszkodowanym w wyniku wybuchu w Akademii Sztuki

Celem jest zebranie 600 tys. zł. Fot. pomagam.pl

W wyniku niedzielnego wybuchu w jednej z pracowni w budynku Akademii Sztuki przy ulicy Kolumba w Szczecinie studentka pierwszego roku i dwie wykładowczynie zostały dotkliwie poparzone i przebywają obecnie w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach.

Czeka je jeszcze długie leczenie i kosztowna rehabilitacja, na poczet której założono zbiórkę na portalu pomagam.pl.

Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów z Dąbrowy Górniczej, specjalizująca się w zbieraniu środków na leczenie, rehabilitację i pomoc ofiarom pożarów, we współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie na portalu pomagam.pl uruchomiła zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar niedzielnego tragicznego wypadku w Akademii Sztuki.

– Bardzo prosimy wszystkich Państwa o pomoc – każda wpłacona kwota, bez żadnej prowizji, zostanie przekazana na leczenie, a później rehabilitację członkiń naszej akademickiej społeczności – Agnieszki, Marii i Marty. Liczymy na Wasze dobre serca. Teraz, możliwe że bardziej niż kiedykolwiek, weźmy sobie do serca motto Akademii Sztuki w Szczecinie – Res Non Verba. Czyny, nie słowa – czytamy na stronie zbiórki.

Do wypadku doszło w niedzielę 25 czerwca podczas zajęć w pracowni wklęsłodruku w budynku przy ulicy Kolumba. Jak podaje rektor AS Mirosława Jarmołowicz, na tych zajęciach procesu technologicznego wykorzystuje się środki chemiczne. Według informacji od jednej z osób poszkodowanych, tuż przed zdarzeniem przygotowywano matrycę metalową do akwatinty. Proces przygotowywania matrycy był prowadzony według stałego schematu i ustalonych zasad bezpieczeństwa.

– W obecnej chwili nie mamy pełnej wiedzy o bezpośredniej przyczynie wypadku. Trwa postępowanie wyjaśniające. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, udzielając informacji i przekazując dokumenty. Jako Rektorka AS jestem w bezpośrednim kontakcie z rodzinami osób poszkodowanych. Staram się zapewnić im wsparcie prawne i psychologiczne – dodaje M. Jarmołowicz.

Wsparciem psychologicznym objęci są także studenci grafiki artystycznej, kierunku, który studiowała poszkodowana oraz innych specjalności i wydziałów. Budynek przy ul. Kolumba został zamknięty. Sprawę wybuchu bada prokuratura. ©℗

Magdalena KLYTA