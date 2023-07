Koncert dla ofiar wybuchu w Akademii Sztuki

W piątek, 7 lipca o godzinie 19.45 w Ogrodach Śródmieście odbędzie się koncert charytatywny studentek i studentów Wydziału Muzycznego Akademii Sztuki w Szczecinie. Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na leczenie i rehabilitację Agnieszki, Marii i Marty poszkodowanych w wyniku wybuchu w pracowni wklęsłodruku ASZ.



Dramat, do jakiego doszło 25 czerwca w jednej z pracowni Akademii Sztuki przy ul. Kolumba, poruszył całą społeczność akademicką. Stara się ona pomóc jak tylko może w tym, by studentka oraz dwie wykładowczynie wróciły do zdrowia. Kobiety przebywają obecnie w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach i już wiadomo, że oprócz leczenia szpitalnego czeka je także bardzo długa rehabilitacja, zabiegi chirurgii plastycznej, laserowe, kosztowne leki oraz opatrunki.



Z inicjatywy studentów i wykładowców powstał pomysł koncertu charytatywnego „Czułe dźwięki”, podczas którego zbierane będą środki finansowe na rehabilitację poszkodowanych. 7 lipca o godzinie 19.45 w Ogrodach Śródmieście wystąpią studentki i studenci Wydziałów Muzycznych w repertuarze m.in. M. Karłowicz, G.F. Händel, Ch.W. Gluck, B. Smetana, A. Dvorak, G. Puccini, C. Loewe, P. Czajkowskiego, G. Mahler i M. Reger. Zbiórkę datków podczas koncertu poprowadzi Fundacja SAIL.



Cały czas otwarta jest także zbiórka na platformie pomagam.pl na rehabilitację poszkodowanych w wyniku wybuchu. Jak dotychczas zbiórkę wparło ponad 1100 osób na kwotę ponad 77 tysięcy zł, jednak jest to dopiero kropla w morzu potrzeb. Założony cel zbiórki to 600 tysięcy złotych.



Równie ważna, o ile nie ważniejsza pomoc, w jaką można się zaangażować, to oddanie krwi, której pilnie potrzebują poszkodowane. Potrzebne są grupy ORh- (minus) oraz ARh+ (plus) oraz osocze, które może pochodzić także z innych grup krwi. Przy zgłoszeniu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa konieczne jest zaznaczenie, że krew oddawana jest dla poszkodowanych w wypadku w Akademii Sztuki w Szczecinie: Marii, Marty i Agnieszki.©℗

Magdalena Klyta