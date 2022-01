Ciekawe wydarzenia w styczniu. Mamy bilety do wygrania!

Jeszcze w tym miesiącu w Szczecinie oraz w podszczecińskim Przecławiu odbędą się ciekawe wydarzenia kulturalne: wieczór pn. „Noworoczna Gala – Koncert Wiedeński” oraz koncerty znakomitych aktorek: Stanisławy Celińskiej oraz Soni Bohosiewicz. Można u nas wygrać bilety na występy!

Jak w Wiedniu

„Noworoczna Gala – Koncert Wiedeński” swoim charakterem wiernie nawiązuje do tradycji wielkich wiedeńskich gali noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu oraz na scenach całego świata. W Szczecinie wydarzenie to odbędzie się już 18 stycznia w tutejszej filharmonii o godz. 19. Publiczność usłyszy największe przeboje króla walca – Johanna Straussa. Nie zabraknie także popisowych arii i duetów z: „Zemsty nietoperza”, „Księżniczki czardasza”, „Barona cygańskiego”, „Wesołej wdówki”, „Krainy uśmiechu”.

„Zapraszamy Państwa w podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia, magicznego świata operetki, gdzie będą rozbrzmiewać najpiękniejsze arie, duety, walce i polki Johanna Straussa. Gdzie, w pełnych zachwytu dźwiękach, będzie można usłyszeć szelest długich sukien, huk rozlewanego szampana czy miłosne westchnienia w alkowach. Wybitne kompozycje w wykonaniu Woytek Mrozek Chamber Orchestra oraz międzynarodowej klasy solistów sceny operetkowej, operowej i musicalowej przeniosą słuchaczy do ojczyzny walca, polki, a także do Nowego Jorku, do najsłynniejszych scen Wiednia i Broadwayu. Artyści zaprezentują niezwykły kunszt wokalny i wykreują dla Państwa najwspanialsze światowe arie, szlagiery i duety miłosne” – informują organizatorzy.

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.noworoczna. Na SMS-y czekamy tylko 14 stycznia br. Zaproszenie otrzyma pierwsza osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Bohosiewicz i MM

Sonia Bohosiewicz wystąpi 21 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu (przy ul. Rekreacyjnej 1) o godz. 19. To będzie koncert pt. „10 SEKRETÓW MARILYN MONROE”.

„Oczywiście wiecie, że była najsłynniejszą blondynką świata, symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd, że prawdopodobnie popełniła samobójstwo, że śpiewała prezydentowi Kennedy’emu Happy Birthday, że prawdopodobnie była jego kochanką, że w ogóle miała facetów na pęczki, że tak pięknie podmuch wiatru unosił jej sukienkę, że miała najpiękniejszy uśmiech świata, że… Wielu rzeczy jednak o niej nie wiecie” – informują organizatorzy.

Zatem sekrety wielkiej gwiazdy zostaną opowiedziane i wyśpiewane przez Sonię Bohosiewicz. Ale nie tylko. W repertuarze koncertu znajdą się, poza utworami Marilyn Monroe, również piosenki Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym te znane publiczności z filmu Janusza Majewskiego – „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, m.in.: „I wanna be loved by you”, „On the Sunny Side of the Street”, „New York, New York”, „I’ve got you under my skin” czy „I’m beginning to see the light”. Artystce na scenie towarzyszyć będzie zespół w składzie: Fabian Włodarek – fortepian, Michał Walczak – gitara, Piotr Górka – kontrabas, Frank Parker – perkusja.

Mamy pięć pojedynczych biletów na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.sonia. Na SMS-y czekamy tylko

14 stycznia br. Bilety otrzyma pięć pierwszych osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Celińska – jesiennie

Stanisława Celińska jest znakomitą i wszechstronną aktorką uwielbianą przez publiczność. Ale jest również znaną i bardzo lubianą piosenkarką. Jej wspaniałe interpretacje, spotkania z widownią, jej empatia i charyzma przyciągają różne pokolenia. I nie bez powodu – na jej płytach i na koncertach każdy znajdzie coś dla siebie. 24 stycznia artystka wystąpi w szczecińskiej filharmonii o godz. 19 w koncercie pt. „Jesienna…”.

„To niezwykły koncert, bardzo osobisty i przesycony miłością, pragnieniami oraz tęsknotami. Stanisława Celińska podjęła się niełatwego zadania – na prośbę swoich fanów, z którymi spotykała się po koncertach i wsłuchiwała w ich życiowe historie, zarówno radosne i te smutne. Artystka zdecydowała się napisać teksty skierowane właśnie do tych wszystkich, którzy szukają ukojenia, spokoju, wsparcia. Słowa wspaniale otulił w nuty kompozytor, aranżer i producent Maciej Muraszko, sięgając po instrumenty, które potrafią zawładnąć wyobraźnią słuchacza m.in. skrzypce, flet, akordeon czy mandolinę. Duet Stanisława Celińska i Maciej Muraszko to od wielu lat gwarancja jedynego, niepowtarzalnego klimatu oraz niezapomnianych chwil. «Jesienna…» to antidotum na smutek, odizolowanie, złe samopoczucie, pochmurny poranek. Przede wszystkim to przyjaciel, w którego warto się wsłuchać Zarówno koncert, jak i płyta «Jesienna…» to doskonałe lekarstwo na współczesne rozterki” – informuje organizatorka koncertu.

Artystce na scenie towarzyszyć będą uznani muzycy: Wojciech Olszewski – fortepian, Kuba Frydrych – gitary, Krzysztof Samela – kontrabas, Julia Muraszko – skrzypce, Paweł Pełczyński – saksofon, Janusz Muraszko – akordeon, Maciej Muraszko – perkusja.

Dla naszych Czytelników mamy pięć podwójnych zaproszeń na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.jesienna. Na SMS-y czekamy tylko 14 stycznia br. Zaproszenie otrzyma pięć pierwszych osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)