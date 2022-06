Szefernaker: nie możemy przekazywać środków na pomoc wszystkim uchodźcom w nieskończoność

Nie możemy przekazywać środków na pomoc wszystkim uchodźcom z Ukrainy w nieskończoność - powiedział wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, dla uchodźców przygotowano rozwiązania, które pomogą im się usamodzielnić.

Szefernaker w Polsat News pytany był o kwestię świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wojennym z Ukrainy, które wynosi 40 złotych za osobę dziennie. Świadczenie może być wypłacane za okres do 120 dni pomocy (początkowo było to maksymalnie 60 dni). Zgodnie z zapowiedziami okres ten nie będzie już wydłużany, przy czym ustawa dopuszcza wyjątki w szczególnych przypadkach.

Minister o końcu rozwiązaniach dla uchodźców

Wiceminister przypomniał, że okres czterech miesięcy, przez który polskie rodziny mogą otrzymywać środki za pomoc, dobiega końca w przypadku uchodźców, którzy otrzymują pomoc w Polsce od początku rosyjskiej inwazji. Jednak, jak zaznaczył, nie dotyczy to wszystkich, bo rodziny, które pomagają osobom wymagającym pomocy systemowej, np. niepełnosprawnym i starszym, będą mogły dłużej otrzymywać to świadczenie.

Szefernaker podkreślił, że dla uchodźców przygotowano rozwiązania, które mają pomóc im się usamodzielnić i "normalnie żyć". - Przecież nie możemy w nieskończoność dla wszystkich co do zasady tych środków przekazywać. Dlatego te osoby, które będą potrzebowały obiektywnie pomocy, będą tę pomoc otrzymywały - wyjaśnił.

Wiceszef MSWiA zapowiedział, że do końca czerwca zostaną przygotowane przepisy określające, które osoby będą mogły taką pomoc otrzymywać. - Przypomnę, że w dalszym ciągu będą także miejsca zakwaterowania zbiorowego, więc jeżeli ktoś uzna, że nie ma innej możliwości, to będziemy pracować nad tym, aby trafił do takiego miejsca - powiedział wiceminister.

Czy w Polsce będą obozy dla uchodźców?

Dopytywany, czy oznacza to, że w Polsce będą "obozy dla uchodźców", Szefernaker odparł: "Broń Boże, nie". "To są na przykład ośrodki spółek Skarbu Państwa, czy samorządowe, czy rządowe, różnego rodzaju pensjonaty, które na co dzień są wykorzystywane na rzecz pomocy uchodźcom" - dodał.

- Chcemy także, aby część uchodźców uzyskała taką systemową pomoc wśród organizacji pozarządowych, które na co dzień się taką pomocą zajmują - powiedział. - W najbliższych dniach przedstawimy taki plan związany ze współpracą rządu z organizacjami pozarządowymi, np. dla osób niepełnosprawnych - dodał.

Przypomniał też, że projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który zawiera rozwiązania systemowe pozwalające usamodzielnić się uchodźcom, jest w Sejmie. We wtorek zajmie się nim sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. - Myślę, że w tym tygodniu to przejdzie przez Sejm - ocenił wiceszef MSWiA.

(PAP)

Copyright