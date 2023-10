Szef BBN: prezydent przyjmie decyzję generałów Wojska Polskiego o rezygnacji

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział dziennikarzom, że ten temat był drugim punktem wtorkowej narady z udziałem prezydenta, premiera i przedstawicieli rządu. "Oczywiście jeżeli panowie generałowie w dniu wczorajszym postanowili złożyć wnioski o wypowiedzenie stosunku służbowego, zrzucić mundur, to taka decyzja zostanie przez zwierzchnika Sił Zbrojnych przyjęta" - powiedział Siewiera.

Wczoraj generałowie postanowili złożyć wnioski o wypowiedzenie stosunku służbowego; ich decyzja zostanie przyjęta przez prezydenta - powiedział we wtorek szef BBN Jacek Siewiera. Dodał, że ciągłość dowodzenia nie jest zagrożona. Dziś dojdzie do zmian kadrowych na najważniejszych stanowiskach dowódczych polskiej armii - mówił.

