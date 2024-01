Sejm uchwalił budżet na 2024 r.

czytelnik

2024-01-18 11:19:53

No i brawo Nowy Sejm . Po potwierdzeniu przez Prezydenta szybko do realizacji ! Problem z napełnieniem budżetu będzie nr 1 . Jak będziecie urządzać harce powodowane zemstą Tuska , to się nie uda . Szczerze mówiąc to Krwiopijczy Morawieckowy Ład miałby również z tym problemy . Firmy samochodowe już się wycofują z Polski a to dopiero początek kryzysu . Niemcy mają " grypę " , a MY będziemy mieli zgony gospodarcze ! To , że coś wyciśniecie z PIS-owców jest niczym co stracicie na VAT -cie znowu !