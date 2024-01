Prezydent: wszczynam postępowanie ułaskawieniowe wobec Kamińskiego i Wąsika

REKLAMA

Komentarze

FIGO 2024-01-11 17:49:25 Teraz , to już Donek może zacząć się pakować .Mleczko się wylało ! Równia pochyła prosto do paki . Nie będzie litości , wahadło się właśnie wychyla . Komunistyczne Sądy pokazały co są warte ich mataczenia i przeinaczanie faktów . Zostały odsłonięte najczarniejsze lata komuny i zamordyzmu . Brakowało tylko strzału w tył głowy . Taką trzecią drogę zaproponował Nam Szymek i Kosiniak .Ludzie jakby chcieli Tuska , to jego by wybrali . Nie wygrał wyborów , a na Premiera sam się wepchał jak świnia !

Yarpen Zigrin 2024-01-11 17:45:06 Dudełowi zmiękła rura. Poszło to szybko.

FIGO 2024-01-11 17:41:21 Miał czekać , aż ich w więzieniu ktoś powiesi , aby TVN mógł ogłosić , że sami z osobna się powiesili . Lepera zamordowano , sam się nie powiesił i nie zrobili tego ludzie PIS i CBA .Spełnili swoją rolę więźniów politycznych .W świat poszło wczoraj co miało pójść , a teraz Hyży Ruj niech startuje gdzie chce . W komunistycznej UE może ponownie nakładać marynarki pijakom lub lizać pupę kolejnej Makreli . Taki z niego KRÓL . Oszukał mnie wiele lat temu , dlaczego nie miałby oszukać nowych młodych!

Albin 2024-01-11 17:34:38 Czyli, chcesz byc bezkarnym? Zapisz się do PiS, partii bezprawia. Prezydent ulaskawi bo to nasi. I jak w tym państwie ma być normalnie, same układy.

żałosny spektakl 2024-01-11 17:24:22 Te płaczące panie i sam PAD niech spojrzą w oczy matkom,żonom i dzieciom,którym ci krystaliczni skazani pozbawili ich tej możliwości łamiąc im życie.To nikt inny jak Oni właśnie stoją za licznymi rodzinnymi dramatami i tragediami.Dzisiaj te dwie damy odgrywając teatr usiłują grać rolę ofiar-? To jest podłe,cyniczne i granie na emocjach.Im odpowiadał taki system łamania prawa-? gdzie one były,co robiły by z bezprawiem swoich krystalicznych mężów walczyć.PAD je wykorzystał na swoje alibi-?

Andrju Dudu 2024-01-11 17:18:28 Wszczynam reasumpcję ułaskawienia.

Czas kończyć 2024-01-11 17:13:02 Z sędziami uzurpatorami... Sędziowie nie są wybierani w powszechnych, demokratycznych wyborach, dysponują dożywotnim immunitetem i jak pokazuje przykład sędziego złodzieja Topyły uniewinnionego przez swoich kolegów nie posiadaja elementarnej moralności niezbędnej by wykonywać swój kiepsko wyuczony zawód.

@jan 2024-01-11 17:07:22 Odszczekuj swój wczorajszy bełkot o ułaskawieniu z 2015 r.

Kodeks 2024-01-11 17:05:31 Ale cykor z Dudusia nie stosuje przepisów "Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art.139 Konstytucji RP"..... Bodnar absolutnie nie powinien reagować, nie występują żadne przesłanki aby można ich ułaskawiać tą ścieżką I tyle w temacie

Buba zguba 2024-01-11 17:02:11 Trzeba mu zabrać długopis, ten typ w tym momencie pogrążył siebie i partie która go wymyśliła

olo 2024-01-11 17:00:19 Ale miękiszon ,dlaczego nie stosuje tego przepisu " Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art.139 Konstytucji RP"...I po sprawie Nie ma żadnych przesłanek aby ich ułaskawiać w trybie który łaskawie Duduś oznajmił... Cykor i nic więcej

Dobra decyzja 2024-01-11 16:58:24 większego państwowca niż kamiński nie ma. Oczywiście to zła informacja dla komunistów, złodziei, łapówkarzy.Zle by było gdyby za walkę z łapówkarzami szło sie do więzienia.

Simca 2024-01-11 16:51:26 Tym samym pan prezydent przyzna, że tamto ułaskawienie było nielegalne. Co za tym idzie, mianowanie tych panów na ministrów było nielegalne. Znajdą się także tacy, którzy stwierdzą, że decyzję podejmowane przez nich prze ostatnie lata były nielegalne. A.Duda właśnie teraz ostatecznie pogrąża siebie i PIS.

@@Benek 2024-01-11 16:51:25 Weź się .... Pisu już nie ma i nigdy nie będzie, tu jest Polska tu nikt nie przyjedzie , nie bój się nie zabiorą ci 13,14 i pincet

I bardzo dobrze 2024-01-11 16:48:17 Jak Kuba Bogu Tak Bóg Kubie

jan 2024-01-11 16:44:07 Ryza WRONA Polski nie pokona

@Benek 2024-01-11 16:35:50 Skoro tak Ci to przeszkadza to zawsze możesz jechać na granicę, przygarnąć grupę migrantów i zabrać ich do swojego domu. W tym momencie bierzesz również na siebie moralną odpowiedzialność za wszystkie ich czyny.

Tak to było 2024-01-11 16:30:40 Jarosław Kaczyński wydał Dudzie polecenie ułaskawienia tych dwóch bandziorów, a ten grzecznie to wykonał. Miękka faja nie prezydent.

Ale i tak 2024-01-11 16:21:09 nie będą już posłami. Tyle, że wolność odzyskają. No i tacy z nich więźniowie polityczni, jak mężowie stanu np. z posła, którego banner przy Deptaku Bogusława wisiał jeszcze całkiem niedawno.

Ola 2024-01-11 16:18:16 Podobno mężczyznę poznaje się po tym jak kończy a nie zaczyna. Długopis pokazał właśnie wszystkim, że on nie ma swojego zdania. Taki pan ciapa, którym sterują inni.

Gość 2024-01-11 16:13:52 Nie miał wyjścia, inaczej ten klincz w realiach dwugłosu prawniczego trwałby w nieskończoność.

Prawdę ci powiem 2024-01-11 16:10:36 My nie mamy prezydenta, jest jakiś długopis. Gość jest niesamowity w kwestionariuszu osobowym w rubryce zainteresowania wpisałby brak.

Benek 2024-01-11 15:59:54 Dlaczego pushbacki na granicy z BY zostały utrzymane? Co na to Janina Ochojska, dlaczego milczy?

Piotr 2024-01-11 15:58:14 To teraz wszystkie żony skazanych powinny pojechać do Prezydenta prosić o ułaskawienie i każda powinna wystąpić w TV. Ponadto każdy skazany powinien mieć prawo do zdjęcia z Prezydentem.