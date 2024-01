Oświadczenie prezydenta po zatrzymaniu polityków PiS

Fot. PAP/Marcin Obara

Nie spocznę, dopóki minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi - podkreślił w środę 10 stycznia prezydent Andrzej Duda. Stałem i stoję na stanowisku, że Kamiński i jego współpracownicy zostali ułaskawieni zgodnie z konstytucją i to ułaskawienie jest w mocy - dodał.

We wtorek wieczorem policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Andrzej Duda przypomniał, że w 2015 roku ułaskawił cztery osoby: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz ich współpracowników, którzy - jak mówił - realizowali swoje działania, zadania państwowe w ramach CBA. Prezydent zaznaczył, że dokonane przez niego ułaskawienie byłych szefów CBA w 2015 r. było potwierdzone orzeczeniem sądu okręgowego, a następnie trzema orzeczeniami TK, który uznał jego prawidłowość.

Andrzej Duda zaznaczył, że nie chce się odnosić do samego zatrzymania polityków PiS. "Nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tego, jak to się odbyło, bo kiedy słyszę, że ta sprawa nie jest polityczna, to mam uśmiech na twarzy" - powiedział. Prezydent zauważył, że działanie sądów i nowej koalicji rządzącej w tej sprawie jest błyskawiczne i natychmiastowe. "Chciałbym zapytać moich rodaków, kiedy widzieli taką gorliwość w działaniu sądów i organów ścigania w polskim państwie. Żeby w takim tempie działały sądy, dosłownie z godziny na godzinę następowała zmiana sędziów, wyznaczenie nowych sędziów, żeby podejmowano działania, kiedy wyrok jest wydany czy postanowienie jeszcze nie ma w ogóle uzasadnienia" - mówił Duda. Jak dodał, jest osobiście głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy - podkreślił - "nie mam żadnych wątpliwości, są krystalicznie uczciwi".

Prezydent zadeklarował, że nie spocznie w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo. "Dla mnie to również oznacza, że nie spocznę, dopóki pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi(...). Nie spocznę, zapewniam państwa, nie przestraszę się" - oświadczył.

Zaapelował jednocześnie o spokój, zaznaczając, że zdaje sobie sprawę z oburzenia wywołanego przez ostatnie wydarzenia. "Apeluję o spokój. Wolno w Polsce się gromadzić. Jeżeli ktoś chce korzystać z prawa zgromadzeń może się gromadzić, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w manifestacjach - może uczestniczyć w manifestacjach, ale bardzo państwa proszę, żeby były to manifestacje pokojowe, aby były to manifestacje godne i spokojne" - powiedział prezydent. Jak dodał, także we wtorek w Pałacu Prezydenckim prosił swoich współpracowników o zachowanie spokoju. "Mówiłem spokojnie do moich współpracowników: zachowajcie spokój, nikomu nie ma prawa spaść włos z głowy. To są nasi goście, którzy są u nas legalnie, otwarcie, którzy są posłami Rzeczypospolitej Polskiej. Zachowajmy się godnie" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że można wyrażać swoje zdanie, ale w taki sposób, aby "nikt nie był narażony i zagrożony". "Apeluję o to do wszystkich moich rodaków. Wierzę w to głęboko, że sprawiedliwymi, uczciwymi metodami, konstytucyjnymi, prawnymi, politycznymi, zgodnymi z zasadami demokracji, jesteśmy w stanie uczciwość i sprawiedliwość w polskim państwie przywrócić i dalej budować uczciwe i rzetelne polskie państwo" - ocenił Andrzej Duda.(PAP)

