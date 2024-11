Rząd przyjął projekt zmian w wystawianiu recept na bezpłatne leki

Fot. PAP/Archiwum Turczyk

Recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze niezależnie od kontraktu z NFZ - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który we wtorek przyjął rząd. Ponadto - zgodnie z regulacją - farmaceuci będą mogli wystawiać refundowane recepty na szczepionki.

Chodzi o przygotowany w Ministerstwie Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ma on poszerzyć grono podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, które przysługują bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia.

Obecnie recepty na bezpłatne leki z listy "S" i "Dz", czyli dla seniorów i dzieci, może wystawiać jedynie lekarz, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na ściśle określony zakres świadczeń zdrowotnych. Uprawnienie takie ma także tzw. lekarz emeryt, który wystawia receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz część pielęgniarek.

Zgodnie z projektem recepty na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, które przysługują seniorom i dzieciom, będą mogli wystawiać wszyscy lekarze oraz pielęgniarki, położne czy felczerzy – w takim zakresie, w jakim mają prawo do wystawiania recept.

Jak podano w rządowym komunikacie, rozwiązanie to będzie niezależne od zakresu, w jakim udzielane jest świadczenie, w ramach którego wystawiana jest recepta oraz niezależnie od posiadania umowy z NFZ.

Projekt przewiduje także, że farmaceuci w aptekach będą mogli wystawiać refundowane recepty farmaceutyczne na zalecane szczepionki dostępne w aptece. Obecnie farmaceuta może wystawić receptę na szczepionkę, ale nie jest ona refundowana. Aby skorzystać z refundacji, pacjent musi teraz udać się po receptę do przychodni.

"Dzięki rozwiązaniu, podczas jednej wizyty w aptece pacjent otrzyma receptę na szczepionkę (z przysługującą mu refundacją) oraz będzie mógł się zaszczepić. Dla seniorów oznacza to, że jeszcze w sezonie 2024/2025 będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w aptece" - czytamy w rządowym komunikacie.

Rozwiązanie ma pozwolić na wykorzystanie potencjału farmaceutów i odciążenie przedstawicieli innych zawodów medycznych, którzy działają w systemie ochrony zdrowia.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

