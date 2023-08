Pacjenci z wielkim bólem, w oczekiwaniu na receptę

Silne leki przeciwbólowe wypisywane są na bieżąco, w dawkach dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta. Ten nie ma więc zapasu, ani recepty do zrealizowania "na później".

To dramat dla pacjentów potrzebujących silnych leków, które przynoszą ulgę w cierpieniu. Ale też duży problem dla ich lekarzy, którzy zostali pozbawieni możliwości wypisywania e-recept na tego rodzaju preparaty. Sytuację ratują receptami papierowymi, ale z nimi muszą osobiście dotrzeć do domów pacjentów (często po raz drugi), co opóźnia pomoc i zajmuje czas lekarza.

- "Brak możliwości wystawienia recepty na lek zawierający substancje narkotyczne" - taki komunikat od wczoraj dostaję przy próbie wystawienia recepty - słyszymy w piątek od jednego z lekarzy hospicjum.

- Jest problem - przyznaje Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. - Liczymy, że szybko zostanie rozwiązany, bo dla pacjenta paliatywnego to dramat.

W czwartek w sprawie interweniował już prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa.

- W dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia (2 sierpnia) w sprawie wypisywania nowych recept na leki psychotropowe oraz silnych leków przeciwbólowych tzw. opioidów, wielu lekarzy miało trudności z wystawieniem e-recept potrzebującym pacjentom - zwraca uwagę Michał Bulsa, który w tej sprawie napisał list do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Nowe rozporządzenie miało rozwiązać problem tzw. receptomatów - czyli wystawiania recept przez internet, tylko na podstawie wywiadu online.

O obecny problem z wystawianiem recept - z czego wynika i kiedy zostanie rozwiązany - zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia jednak twierdzi, że system działa poprawnie.

Jednak 2 sierpnia lekarze w całej Polsce zaczęli alarmować, że system nie działa jak powinien. Trudno przyjąć, że wszyscy z niego korzystają nieprawidłowo. ©℗

Agnieszka Spirydowicz

