Tragedia na przejeździe kolejowym. Zderzenie pociągu relacji Kołobrzeg-Poznań z ciężarówką

kolejny skład kolejowy do remontu , co kilka dni jeden wypada. Tu widać będzie drogo. Ale chyba OC sprawcy wystarczy

A co to ma wspólnego z zagapieniem się kierowcy.

@no to cyk ...

no to cyk za błędy

2024-01-10 11:49:23

Jakiś czas temu, nakładem kilkuset milionów złociszy znaczna część tej linii była modernizowana(?) jednak wielu zwracało uwagę iż potrzebny tam drugi tor, oczywiście nie na całej linii ale....akurat to miejsce było sugerowane jako potrzeba drugiego toru. No cóż po raz enty decydenci poszli po całości z oszczędnościami ...no i mamy jak widać. Podobno tydzień blokowania tej linii to minimum!