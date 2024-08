Ponad 36 mln zł na zazielenienie 6 polskich miast. Trafią także do Zachodniopomorskiego

Białogard z województwa zachodniopomorskiego oraz Warszawa, Poznań, Łódź, Rzeszów i Żyrardów podpisały umowy o dofinansowanie i zazielenienie wybranych terenów miejskich, na ten cel przekazane zostanie 36,4 mln zł z programu FEnIKS - poinformował NFOŚiGW we wtorkowym komunikacie. Poznań otrzymać ma najwięcej, bo 14 mln zł.

"Istotna jest dla nas poprawa jakości życia mieszkańców, którzy uzyskają dostęp do nowych terenów zieleni" - stwierdził cytowany w komunikacie zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.

Jak dodał, "w miejscu zabetonowanych przestrzeni powstanie zielono-niebieska infrastruktura, która zwiększy naturalne wchłanianie wód opadowych do gruntów i miasta staną się bardziej odporne na susze i gwałtowne ulewy". Środki pochodzić mają z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENiKS)

NFOŚiGW poinformował, że Poznań otrzyma prawie 14 mln zł na utworzenie nowych terenów zieleni z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą. Dodatkowo planowane są oczka wodne retencyjne, które mają gromadzić wodę opadową i jako otwarte zbiorniki okresowo wypełnią się deszczówką. Powstać mają też nowe nasadzenia roślin, które obejmą wieloletnie gatunki rodzime. Sam projekt kosztować ma 16,5 mln zł.

Mieszkańcy stolicy - jak przekazał Fundusz - w 14 lokalizacjach mogą spodziewać się nowych rabat bylinowych i krzewów, które zastąpią zabetonowane powierzchnie. Ma to przyczynić się do niepowstawania miejskich wysp ciepła. Warszawa otrzyma 2,9 mln dofinansowania na projekt wartości 3,6 mln.

Jak wynika z komunikatu, w Łodzi ok. 1 ha powierzchni "odzyska walory przyrodnicze". Prace mają obejmować usuwanie betonowych, asfaltowanych i innych uszczelniających grunt powierzchni oraz wymianę i rozszczelnienie powierzchni, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia. Z programu FEnIKS miasto otrzyma 7,3 mln zł na projekt o wartości 8,6 mln zł.

Z kolei w Rzeszowie na szkolnych boiskach asfalt zostanie zastąpiony trawą, a w mieście utworzone zostanie m.in. 35 ogródków deszczowych oraz park kieszonkowy. Projekt ma wartość 5,3 mln zł, 4,4 mln zł dofinansowania otrzymać ma z Funduszy Europejskich.

Jak przekazano, w Żyrardowie mają powstać ogrody deszczowe z roślinnością przystosowaną do miejsc zalewanych wodą opadową. Miasto ma przeznaczyć na ten cel 2,3 mln zł, z czego ponad 1,9 mln to dofinansowanie.

Fundusz dodał, że samorządowcy z Białogardu przeprowadzą rozszczelnienie ok. 1 ha powierzchni nieprzepuszczalnych, np. zabetonowanych parkingów miejskich. Ma to umożliwić wykorzystanie wód opadowych i stworzenie przyjaznych "zielonych ostoi dla owadów i zwierząt w 6 lokalizacjach". Koszt to 7 mln zł, a dofinansowanie wyniesie niemal 5,9 mln zł.

