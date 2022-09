Od niedzieli 4 września zmienia się kolejowy rozkład jazdy

Zmiana kolejowego rozkładu jazdy wejdzie w życie 4 września i będzie obowiązywać dwa miesiące, do 5 listopada - informuje PKP Intercity. Jak zaznacza przewoźnik, w związku z korektą, czasowo będzie wstrzymywany ruch na kilku liniach w północnej części kraju.

Jak podaje PKP Intercity, w związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury czasowo będzie wstrzymywany ruch na kilku liniach w północnej części kraju. Od 5 do 23 września zamknięta zostanie linia nr 405 na odcinku Jastrowie – Okonek. Na odcinek Piła Główna – Szczecinek wyjadą autobusy komunikacji zastępczej.

Zmiany na zachodniopomorskich liniach

Natomiast od 24 września do 7 października nieczynna będzie linia nr 404 na odcinku Podborsko – Białogard. Wszystkie pociągi kursujące na tej linii będą mieć skróconą trasę do Szczecinka, a do pomijanych stacji dojazd zapewni zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

Od 23 do 28 października zamknięta zostanie linia nr 202 na odcinku Sławno – Karwice. Pociągi do i z Kołobrzegu będą mieć skróconą trasę do Słupska, a pomiędzy Słupskiem i Kołobrzegiem będzie kursować komunikacja autobusowa.

PKP Intercity informuje też, że pociągi jeżdżące pomiędzy Szczecinkiem a Słupskiem i Ustką będą dojeżdżać do Koszalina. Na odcinku Koszalin – Słupsk/Ustka – Koszalin kursować będą autobusy komunikacji zastępczej.

Przewoźnik podaje też, że pociągi kursujące na trasie Szczecin – Gdynia – Olsztyn – Gdynia – Koszalin w okresie 24-28 października będą jeździć wahadłowo w relacjach Szczecin – Koszalin - Szczecin i Sławno – Gdynia/Olsztyn/Białystok – Sławno, a na odcinku Koszalin – Sławno – Koszalin transport zapewni ZKA.

Prace na torach zmieniają rozkłady

Ponadto prowadzone przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK, prace modernizacyjne wymuszają przedłużenie zamknięcia jednego z torów na bardzo obciążonych ruchem odcinkach Centralnej Magistrali Kolejowej (linia nr 4) i linii kolejowej nr 8. Na pierwszej z nich ruch jednotorowy będzie prowadzony na odcinku Olszamowice – Włoszczowa Północ do 7 października, a następnie od 8 października do 5 listopada na odcinku Pilichowice – Olszamowice. W drugim przypadku jeden z torów na odcinku Niedźwiedź – Kraków będzie wyłączony z ruchu do 10 października.

Według Intrcity, prowadzone prace inwestycyjne i ruch jednotorowy na części trasy spowodują, że na niektórych odcinkach ograniczona będzie prędkość pociągów, a to wydłuży czas ich przejazdu. Te tymczasowe zmiany obejmą połączenia kategorii EIP, czyli realizowanymi składami Pendolino, pomiędzy Warszawą a Krakowem, dla których czas przejazdu będzie około kilkanaście minut dłuższy niż obecnie oraz na trasie Warszawa – Wrocław, na której składy Pendolino będą jechać kilka minut dłużej.

W skorygowanym rozkładzie, w związku z pracami modernizacyjnymi, kontynuowany będzie ruch jednotorowy na dwóch odcinkach linii kolejowej nr 91 od Rzeszowa do Sędziszowa Małopolskiego. Ograniczenia w ruchu mogą wpływać na planowy rozkład jazdy. Od 1 października zostanie wstrzymany ruch na jednotorowej linii łączącej Tarnów i Stróże. Pociągi jeżdżące na co dzień w Bieszczady na tym odcinku będą kursować trasą alternatywną przez Rzeszów i Dębicę.

Inaczej pociągiem do i z Warszawy

PKP Intercity przypomina, że cały czas trwają prace inwestycyjne na Warszawskim Węźle Kolejowym, które wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do i z Warszawy. Zmiany w systemie sterowania ruchem kolejowym zostały wprowadzone jeszcze w trakcie obowiązywania obecnej korekty rozkładu jazdy i potrwają do 3 września. Ze względu na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ruchu pociągów wydłużony został czas jazdy składów jadących z kierunku zachodniego, co tym samym ograniczy przepustowość linii.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200. Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni, którzy 4 i 5 września br. na dworcach w największych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Zakopane, Poznań, Wrocław) pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron. (PAP)

