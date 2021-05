Na razie niewielkie zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 wśród nastolatków

Zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 wśród nastolatków w wieku 16 i 17 lat jest wyraźnie mniejsze. Zarejestrowało się ich ponad 40 tys. – zaznaczył w poniedziałek podczas konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

- Od północy dzisiaj, jeśli chodzi o 16– i 17-latków, zgłosiło się nieco ponad 40 tys. osób. To na razie niewielki poziom zainteresowania. Nie chcę podać dokładnego procentu, bo nie chcę popełnić błędu, ale jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Będziemy nad tym pracować, realizując kampanię profrekwencyjną – przyznał Dworczyk.

Rejestracja na szczepienia nastolatków

Od poniedziałku 17 maja ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz, którzy można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu, w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie.

Na szczepienie można rejestrować się telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii 989, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333, przez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła tylko jedną szczepionkę do stosowania u osób 16-letnich i starszych. To preparat pod nazwą Comirnaty, wyprodukowany przez koncern Pfizer/BioNTech. Podaje się go domięśniowo w ramię w dwóch dawkach. Przyjęty odstęp między dawkami wynosi 35 dni.

W Polsce jest 1,4 mln osób w wieku od 15 do 18 lat, w tym 365 tys. osiemnastolatków. Rejestrację dla wszystkich osób pełnoletnich uruchomiono w niedzielę 9 maja. Wcześniej trwały zapisy wybranych grup wiekowych.

Nadal trwają szczepienia starszych

Szef KPRM pytany był również o akcję zachęcania do szczepień osób starszych, tych, które najbardziej narażone są na ciężki przebieg COVID-19. Podkreślił, że będą w nią włączone poza punktami szczepień, m.in. placówkami POZ, również samorządy.

- Na bieżąco o tym będziemy informować – powiedział. Przypomniał, że w zeszły piątek zaczęła się duża kampania profrekwencyjna pod hasłem "Ostania prosta", w która zaangażowali się sportowcy.

(PAP)

***

Wcześniejsza informacja

Wystawiliśmy ok. 500 tys. e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19 nastolatkom w wieku 16 i 17 lat. Zarejestrowało się na nie około 25 tys. – przekazał w poniedziałek w Polsat News rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"W nocy wysłaliśmy e-skierowania do około 500 tys. młodych ludzi w wieku 16 i 17 lat. Do tej pory zarejestrowało się na szczepienie w graniach 25 tys. osób" – podsumował pierwsze godziny uruchomienia zapisów na szczepienia tej grupy wiekowej Andrusiewicz.

Przypomniał, że na stronach gov.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który warto wydrukować i wypełnić jeszcze przed wizytą w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego.

"Dla każdego kto zechce zgłosić się na szczepienie, wymagany jest PESEL rodzica i numer dowodu osobistego" – powiedział rzecznik.

Zaznaczył, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że osoby jeszcze młodsze, czyli w wieku 12-15 lat, będą mogły być wkrótce szczepione. Dodał, że producent Comirnaty – szczepionki koncernu Pfizer/BioNTech – złożył już do oceny Europejskiej Agencji Leków (EMA) badania skuteczności i bezpieczeństwa szczepień w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w połowie czerwca.

"Wszystko wskazuje na to, że będzie to decyzja pozytywna" – powiedział. Wskazał, że badania te pokazują, że szczepionka w tej grupie ma niemal stuprocentową skuteczność.

W Polsce jest 1,4 mln osób w wieku od 15 do 18 lat, w tym 365 tys. osiemnastolatków. Rejestrację dla wszystkich osób pełnoletnich uruchomiono w niedzielę 9 maja. Wcześniej trwały zapisy wybranych grup wiekowych.

Andrusiewicz, odnosząc się do szczepień seniorów zauważył, że około 73 proc. osób powyżej 70 lat jest już zaszczepionych, a to oznacza, że "jeszcze trochę pracy przed nami". W grupie 60-70 lat sytuacja jest nieco gorsza. Zachęcił seniorów do szczepień i do przepisywania się na wcześniejsze terminy.

(PAP)