Program szczepień pracowniczych. Samorząd województwa się zaszczepi

W ramach programu skierowanego do zakładów pracy już od soboty rozpocznie się szczepienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przeciwko chorobie COVID-19. Taką chęć zgłosiło ponad pół tysiąca zatrudnionych w urzędzie a także podległych mu jednostkach.

W ten sposób samorząd województwa zachodniopomorskiego chce przyspieszyć proces szczepień przeciwko koronawirusowi. Szczepienia odbędą się w punkcie doraźnym szpitala „Zdroje” przy ul. Wojciecha w Szczecinie, począwszy od soboty, 15 maja 2021 roku.

Szczepienie jest możliwe, bo zgodnie z decyzją administracji rządowej od 4 maja 2021 roku otworzyła się możliwość wykonywania ich przez zakłady pracy. Warunkiem jest zebranie minimum 300 osób, stworzenia zaplecza medycznego i sanitarnego, a także przesłanie zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia.

– Od początku pandemii podejmujemy wszelkie kroki, by łagodzić jej skutki. Teraz pragniemy pomóc naszym pracownikom i ich najbliższym w dostępie do szczepień w zakładzie pracy. Wszystko po to, by przyspieszyć ich tempo, by jak najwięcej Polaków w jak najkrótszym czasie nabyło odporność, która umożliwi nam wszystkim powrót do rzeczywistości sprzed koronawirusa – zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Jak poinformował Łukasz Jucha z biura prasowego marszałka, ze szczepień skorzystają nie tylko pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i podległych mu jednostek jak Wojewódzki Urząd Pracy, Zamek Książąt Pomorskich, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego czy Zespół Parków Krajobrazowych, ale także ich najbliżsi. Szczepienia zaplanowano na 15 i 18 maja 2021 roku. Wykonane zostaną w punkcie doraźnym Szpitala Zdroje przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie. Zamierza z nich skorzystać w sumie 526 osób.

Trwająca od ponad roku pandemia sprawiła, że koronawirusem zaraziło się na świecie już ponad 150 mln osób, z czego 3 mln zmarło. Na koniec kwietnia br. w Polsce zakażonych było blisko 2,8 mln osób, zmarło ponad 68 tys. Na Pomorzu Zachodnim statystyka ta to odpowiednio: 125 tys. i 2,6 tys. osób.

(isz)