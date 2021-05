W polickim szpitalu już szczepią przeciwko COVID-19. Na początek 270 dawek

W środę (12 maja) ruszył punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19 zorganizowany w budynku szpitala w Policach. Do końca tego tygodnia ma być tam zaszczepionych 270 osób. Możliwości są większe, ale rzeczywista wydajność w kolejnych tygodniach będzie zależała od dostaw szczepionek. Rejestrować się można przez ogólnopolski system: infolinię 989 lub e-rejestrację dostępną na stronie www. pacjent.gov.pl.

Pierwsi pacjenci w środę chwalili sprawną pracę i bliskość punktu.

- Wszystko przebiegło bardzo sprawnie – opowiadała pani Krystyna z Polic chwilę po szczepieniu. - Rejestrowałam się w poniedziałek i już na dzisiaj dostałam termin. Kilka miesięcy temu przechorowałam COVID. Na szczęście bez powikłań. Na pewno lepiej się zaszczepić, żeby już się nie narażać na zachorowanie i móc spokojnie wyjechać na urlop.

Pani Natalia, także z Polic, zarejestrowała się od razu, gdy otworzyła się taka możliwość dla jej rocznika. W środę została zaszczepiona w tym punkcie.

- Mam 22 lata, od minionej soboty mógł się rejestrować mój rocznik – opowiada. - I tego dnia się zarejestrowałam, a termin dostałam już na środę. Udało się, że na miejscu, w Policach. Ale gdyby była potrzeba, to pojechałabym do Szczecina. Ważne, żeby się zaszczepić, bo to najlepszy sposób, żeby przed zachorowaniem uchronić siebie i innych.

Ten punkt dopiero zaczyna pracę. Na pierwszy tydzień dostał 270 dawek szczepionki. Jest przygotowany na więcej.

- Liczba osób zaszczepionych będzie uzależniona od tego, ile Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych da nam szczepionek – mówi dr n. med. Konrad Jarosz, dyrektor szpitala. - Mamy możliwości - zgodnie z tymi warunkami, które były przewidziane dla powszechnych punktów szczepień - do tysiąca na tydzień. Są tu dwa zespoły szczepiące.

Punkt szczepień w polickim szpitalu przy ul. Siedleckiej 2a (wejście B) powstał w wyniku współpracy Powiatu Polickiego z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 PUM.

Uruchomiono też bezpośredni numer telefonu do punktu szczepień: 667 601 329, ale służy on wyłącznie do przekazywania informacji lub ewentualnego odwołania wizyty przez pacjenta, czynny jest w dniach funkcjonowania punktu (w maju od środy do piątku w godzinach 9–19).

Agnieszka Spirydowicz