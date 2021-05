Punkt szczepień w Netto Arenie kończy swoją działalność. Niepotrzebne zamieszanie

"Termin Twojej wizyty został zmieniony na (tu podana była data i godzina). Ul. SZAFERA 3/5/7. Wejście B w Szczecinie."

Pan Leszek otrzymał SMS-a tej treści w czwartek, po godz. 16. Wynikało z niego, że ma przyjść na szczepienie drugą dawką preparatu przeciwko COVID-19 następnego dnia (w piątek), o godz. 13. No i się zaczęło.

- Przecież ja pracuję! Nie mogę ot tak sobie, nie przyjść do zakładu. Bez wcześniejszego uprzedzenia - denerwuje się nasz Czytelnik. - Postanowiłem więc zadzwonić do punktu szczepień i umówić się na inny termin. Tylko jak to zrobić? Nigdzie nie mogłem znaleźć numeru telefonu do Netto Areny. A kiedy się do niego wreszcie dokopałem, resztę dnia poświęciłem na bezskuteczne jego wykręcanie. Co teraz będzie?

Zmiana daty - zmiana planów

Pan Leszek nie poszedł na szczepienie w wyznaczonym na piątek terminie. Nie wie, jakie będą tego konsekwencje. Definitywnie przepadł mu termin? Nie otrzyma już drugiej dawki?

Jak się okazuje, w podobnej sytuacji są setki osób. Wszyscy byli zarejestrowani w jednym z dwóch punktów szczepień działających w szczecińskiej hali Netto Arena przy ul. Szafera. Drugi punkt, tzw. wejście B, został otwarty przez wojewodę zachodniopomorskiego zaledwie miesiąc temu. To wciąż jest największy punkt szczepień populacyjnych w regionie.

Informacje o zmianie daty szczepienia zaczęły przychodzić do zarejestrowanych od środy. Ci nasi Czytelnicy, którzy się z nami skontaktowali terminy wizyty mieli wyznaczone na czerwiec. Teraz mają przyjść się zaszczepić w maju. Czas między dawkami skrócił się więc u nich o tydzień, dwa a nawet o miesiąc (jeden z dzwoniących miał termin na 19 czerwca, czyli za 5 tygodni).

- Nie wiem, czy powinienem się wcześniej zaszczepić - przyznaje pan Waldemar. - Przecież tłumaczyli w telewizji, że musi być między dwiema dawkami odpowiednia przerwa - w przypadku AstraZeki najdłuższa. A ja się teraz nie mieszczę w widełkach, które kiedyś podawali. Mam otrzymać drugą dawkę - moim zdaniem - za wcześnie.

Dodatkowo wielu szczecinian tłumaczy, że nie są w stanie dotrzeć do Netto Areny w nowym terminie. SMS-y zakłóciły im ułożone już wcześniej życiowe plany. Informacje przychodzą z platformy e-Zdrowie. Nie można na nie odpowiedzieć.

Wszyscy będą zaszczepieni

Wszyscy kontaktujący się z "Kurierem", wcześniej próbowali się dodzwonić do Netto Areny. Pomimo wielu prób, okazało się to niemożliwe.

– Jeśli komuś nie uda się zawczasu nawiązać kontaktu z punktem i jego termin szczepień minie, szczepionka na pewno nie przepadnie – uspokaja Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa szpitala PUM przy al. Powstańców Wielkopolskich. – W ciągu 2-3 dni punkt szczepień skontaktuje się z pacjentem, sprawdzając dlaczego nie dotarł na wizytę. Każdy pacjent uprawniony do szczepień otrzyma dwie dawki preparatu.

Gdzie? W szpitalu na Pomorzanach.

- Jeśli będzie trzeba, powołane tam zostaną dodatkowe zespoły szczepiące - zapewnia Michał Ruczyński z Centrum Prasowego Urzędu Wojewódzkiego.

Dlaczego w szpitalu, a nie w Netto Arenie? Bo punkt szczepień w hali zostanie wkrótce zamknięty.

- Decyzję tę podjął wojewoda zachodniopomorski po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Zdrowia i MSWiA - twierdzi Michał Ruczyński. - Wynika z nich, że w każdym województwie ma działać jeden szpital tymczasowy. A u nas są dwa, jeden na terenie kliniki na Pomorzanach a drugi przy ul. Szafera. Zamykamy ten, który powstał jako rezerwowy. A, że w nim uruchomiono punt szczepień, siłą rzeczy muszą one przestać działać.

Ruczyński podkreśla, że w Szczecinie funkcjonuje już około 50 punktów szczepień.

- Nie ma więc obaw, by po zamknięciu punktów przy ul. Szafera, ktoś nie otrzymał szczepionki.

Przypomnijmy, że punkt przy ul. Szafera zaczął działać w kulminacyjnym okresie pandemii. Był potrzebny więc pierwotną umowę najmu hali przedłużono z 30 kwietnia do 30 czerwca. Teraz jednak, zdecydowano, że po raz kolejny umowa z MOSiR-em nie będzie aneksowana.

- Musimy więc wcześniej zakończyć zaplanowane szczepienia, aby mieć czas na wyprowadzkę; by doprowadzić halę do pierwotnego stanu - tłumaczy przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.

- Ja to wszystko rozumiem. Ale, czy nie można było wcześniej o tym powiadomić pacjentów? - pyta pan Leszek. - Wysłanie do nich lakonicznych SMS-ów z informacją o szczepieniu wyznaczonym np. na następny dzień, wprowadziło totalny chaos. Niepotrzebne zamieszanie.

Jak się dowiedzieliśmy, zmiany terminu dotyczą około 60 tys. osób. Obowiązuje ich teraz nowy harmonogram szczepień.

Nowy harmonogram

Pierwsze dawki szczepionek w Netto Arenie podawane są do końca maja, zgodnie z dotychczasową rejestracją. 10 czerwca wykonane zostaną ostatnie szczepienia w punkcie A (wejście od ul. Jarzyńskiego).

16 czerwca wykonane zostaną ostatnie szczepienia w punkcie B (wejście od ul. Szafera). Następnego dnia, 17 czerwca, szczepienia rozpoczną się w punkcie na terenie szpitala przy al. Powstańców Wielkopolskich, w budynku J.

Jak przebiega proces zmiany terminów podania drugiej dawki?

Przyspieszane są terminy szczepień drugimi dawkami w Netto Arenie zaplanowanymi od 13 maja do końca czerwca. W przypadku najszybszych zmian (terminy z 3. i 4. tygodnia maja) punkt szczepień wysyła powiadomienie SMS-em o przyspieszeniu terminu podania drugiej dawki i dodatkowo dzwoni do pacjenta, by się upewnić, czy ten termin mu odpowiada. Jeśli nie odpowiada, wtedy wyznaczany jest inny, dogodny termin.

Z kolei w przypadku późniejszych zmian (terminy czerwcowe) punkt szczepień wysyła powiadomienie SMS-em o przyspieszeniu terminu podania drugiej dawki. Jeśli termin pacjentowi nie odpowiada - powinien się skontaktować z punktem szczepień Netto Arena telefonicznie lub mailowo.

Jeśli pacjent nie jest zainteresowany przyspieszeniem podania drugiej dawki szczepionki - nie ma takiego przymusu. Przyspieszenie jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia od 17 maja.

Kontakt z punktem szczepień Netto Arena. W dni powszednie: tel. 509 368 430, czynny w godz. 9-16.30 i 690 455 048 czynny w godz. 9-17. Przez cały tydzień: 91 48 38 673, w godz. 9-17.

Ze względu na duże zainteresowanie zmianą terminów szczepień linie telefoniczne od kilku dni są praktycznie ciągle zajęte, wówczas prosimy o kontakt mailowy: szczepionka.covid@spsk2-szczecin.pl. Odpowiedzi na maile udzielamy w ciągu 48 godzin.

Leszek Wójcik