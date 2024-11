Z Antwerpii do Szczecina – przez Berlin. Pionierski rejs śródlądowy z kontenerami [GALERIA]

Kontenery z ładowni barki „Poseidon” przeniosła na nabrzeże Norweskie najnowsza suwnica spółki DB Port Szczecin. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

W czwartek (28 listopada br.) barka motorowa „Poseidon” dopłynęła z kontenerami do portu w Szczecinie. Jednostka, należąca do szczecińskiego armatora Navigar Trans, wyruszyła z belgijskiego portu Antwerpia 20 listopada. Był to pierwszy kurs z takim ładunkiem z Europy Zachodniej – przez Duisburg i Berlin – do stolicy województwa zachodniopomorskiego (https://www.youtube.com/shorts/sO9E2BRv8S8).

Jak mówi przedstawiciel firmy Navigar Trans Jacek Galiszkiewicz, rejs pierwotnie miał się odbyć do Gliwic. Niestety, z powodu przedłużającego się remontu śluzy Lipki barka musiała zmienić port docelowy.

– Jednak kontenery w Szczecinie to dobry znak dla rozwoju transportu multimodalnego w regionie – podkreśla Jacek Galiszkiewicz. – Barki będą w przyszłości obsługiwały port kontenerowy w Świnoujściu wykorzystując Odrzańską Drogą Wodną i dowozić kontenery do portów rzecznych.

Barka „Poseidon” przewiozła sześć kontenerów 40-stopowych i dwa 20-stopowe. W piątek (29 listopada) została rozładowana przy nowym nabrzeżu Norweskim w szczecińskim porcie.

Pomysłodawca projektu zamierza kontynuować w przyszłości podobne transporty po Odrze oraz Wiśle. Jest to kolejna szansa na rozwój śródlądowych dróg wodnych, które umożliwiają tani i ekologiczny transport.

Rejs był częścią większego przedsięwzięcia – projektu naukowo-badawczego pod nazwą CRISTAL – Odporna na zmianę klimatu i zrównoważona środowiskowo infrastruktura transportowa, ze szczególnym uwzględnieniem śródlądowych dróg wodnych. Jest on dofinansowany z programu Horyzont Europa. Rozpoczął się 1 września 2022 roku, a potrwa do 30 sierpnia 2025. Ma na celu synchronizację różnych gałęzi transportu, zwiększenie udziału przewozów towarowych w Europie żeglugą śródlądową o 20 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu 80 proc. niezawodności tej żeglugi. Liderem projektu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. ©℗

(ek)