Dziś Światowy Dzień Morza. Branża morska na pokładzie „Odry Queen” [GALERIA]

Fot: Elżbieta Kubowska

Od kilkunastu lat pod koniec września Zachodniopomorski Oddział Regionalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Szczecinie zaprasza przedstawicieli branży morskiej do udziału w rejsie po szczecińskich wodach. W ten sposób obchodzi Światowy Dzień Morza. W tym roku święto przypada 26 września. Rejs KIGM odbył się dwa dni wcześniej, a na pokładzie „Odry Queen” spotkali się m.in. szefowie najważniejszych firm i instytucji gospodarki morskiej działających w Szczecinie.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Morza 2024 jest „Żegluga w przyszłości: bezpieczeństwo przede wszystkim”. Odzwierciedla ono działania Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organization – IMO) na rzecz poprawy bezpieczeństwa morskiego i ochrony na morzu, w połączeniu z ochroną środowiska morskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju przepisów wynikających z szybkiego tempa zmian w rozwoju technologii i innowacji.

Na początku rejsu Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Rady zachodniopomorskiego oddziału KIGM, przeczytał przesłanie sekretarza generalnego IMO Arsenia Domingueza.

– Kiedy myślimy o bezpieczeństwie na morzu, jedną z pierwszych rzeczy, które przychodzą nam do głowy, jest Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) – zaznaczył sekretarz generalny IMO. – W 2024 r. mija 50 lat od przyjęcia tego traktatu. Możemy być dumni z kluczowej roli, jaką konwencja ta odegrała w ustanawianiu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji statków, zapobiegania katastrofom morskim i ochrony życia. Nie możemy jednak popaść w samozadowolenie. Tegoroczny temat Światowego Dnia Morza wzywa do wspólnego wysiłku, aby zapewnić, że dotrzymamy kroku trwającej transformacji w żegludze.

Uczestnicy rejsu „Odrą Queen” płynęli przy nabrzeżach Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, szczecińskiego portu, w tym Bulk Cargo – Port Szczecin oraz Centrum Logistycznego „Gryf”. Przedstawiciele tych przedsiębiorstw mówili o ich bieżącej działalności oraz o prowadzonych i planowanych inwestycjach.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz przybliżył sytuację w regionie przed spodziewanym nadejściem fali powodziowej.

– Z ostatnich komunikatów wynika, że w piątek – sobotę możemy się spodziewać dojścia fali do Szczecina – mówił dyrektor UMS. – Mogę powtórzyć to, co wcześniej przekazywał pan wojewoda, czyli że nie są przewidywane w rejonie Szczecina większe utrudnienia poza osiągnięciem stanów ostrzegawczych, czy nawet alarmowych, do których tutaj jesteśmy troszkę przyzwyczajeni w związku z cofkami. Prognozy są pod tym względem pozytywne, bo w przyszłym tygodniu ma być wiatr południowy, więc dla funkcjonowania portu i dużych statków żadnych utrudnień jako Urząd Morski na ten moment nie przewidujemy. Zakładam, że po potwierdzeniu informacji o dokładnych godzinach nadejścia fali, w okolicach piątku mogą się u nas pojawić komunikaty dotyczące ograniczenia żeglugi dla małych jednostek, z kadłubami innymi niż stalowe, bo do końca nie wiemy, co do nas spłynie pod kątem bezpieczeństwa żeglugi. Proszę obserwować strony internetowe UMS i RZGW. ©℗

Tekst i fot. Elżbieta KUBOWSKA