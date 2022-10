Urząd Morski ma nowoczesną Bazę Oznakowania Nawigacyjnego

Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego była częścią realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Kontrakt z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym Calbud ze Szczecina, został podpisany w sierpniu 2019 r., a jego wartość to ok. 54 mln zł. W piątek (14 października) na konferencji w nowej hali pław podsumowano to przedsięwzięcie i cały projekt związany z pogłębieniem toru wodnego.

– Baza zmieniła się fantastycznie, kończąc tę inwestycję, która dla Szczecina jest kluczowa i całkowicie odmieni możliwości przeładunkowe portu szczecińskiego – mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie, przygotowali go i wykonali.

Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora UMS ds. oznakowania nawigacyjnego, podkreślił, że zmodernizowana Baza Oznakowania Nawigacyjnego stanowi zakończenie głównej inwestycji 12,5, ale także zakończenie realizacji jego marzeń.

Szczegóły modernizacji BON przybliżył Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych.

– Urząd Morski w Szczecinie, w ramach prowadzonej działalności statutowej, realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji na polskich obszarach morskich – przypomniał P. Szumny. – Zadania te są realizowane przez odpowiednie służby Urzędu Morskiego, znajdujące się na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. W zmodernizowanych obiektach przebywają pracownicy oraz przechowywane są elementy oznakowania nawigacyjnego, a także sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Na terenie Bazy są również przeprowadzane remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych.

Jak dodał, BON jest wykorzystywana przez Wydział Pomiarów Morskich, Wydział Zaopatrzenia i Transportu, Wydział Energetyczny oraz Wydział Elektroniki i Łączności UMS. Zajmuje teren prawie 6,8 ha. Znajdują się tu budynki biurowe, budynki warsztatowe, hale pław, budynki magazynowe, garaże, trafostacje, parkingi, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających. W BON ok. 110 osób.

– Celem modernizacji było polepszenie warunków użytkowania obiektów i realizacji zadań wynikających ze statutowej działalności Urzędu Morskiego – zaznaczył dyrektor Szumny. – Roboty były realizowane w latach 2019 – 2022.

W ramach inwestycji przeprowadzono prace rozbiórkowe, zmodernizowano obiekty istniejące, a także wybudowano nowe, m.in. wiatę na pławy o powierzchni ok. 1700 m kw. i kubaturze ok. 13 tys. m sześc. Wykonano również remont basenu południowego, w którym stacjonuje część floty UMS. Zabudowa BON została scalona, zwiększono powierzchnie magazynowe i parkingowe oraz przeprowadzono kompleksowe zagospodarowanie terenu.

Dyrektor UMS Wojciech Zdanowicz podsumował modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz podziękował wszystkim służbom, instytucjom i firmom zaangażowanym w jej realizację. Wartość projektu, którego wykonawcą było belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, wyniosła ok. 1,9 mld zł. Tor pogłębiono do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z jednoczesnym jego poszerzeniem do 100 m, przebudowano skarpy brzegowe, pogłębiono i poszerzono obrotnice dla statków, zbudowano też dwie sztuczne wyspy na Zalewie Szczecińskim.

Na koniec Jakub Szumin, przedstawiciel inżyniera kontraktu, omówił wpływ inwestycji na środowisko. Podczas intensywnych prac na torze spłoszone ryby uciekały w inne rejony, za to sztuczna wyspa stała się idealnym siedliskiem dla sieweczki rzecznej.

– Urząd Morski stworzył ptasi raj – stwierdził J. Szumin. – Prawdopodobnie sto procent krajowej populacji szablodzioba odbywało lęgi na wyspie. ©℗

(ek)