Sesja Rady Miasta Szczecina. Bez bonu, z planem i bonifikatą

Minutą ciszy pamięci ofiar Stanu Wojennego i Grudnia 70 rozpoczęła się ostatnia w tym roku sesja szczecińskiej Rady Miasta. Posiedzenie w trybie zdalnym przebiegła wyjątkowo sprawnie, choć z kłopotami technicznymi i problemami i z dźwiękiem, co wymuszało reasumpcję głosowania. Najwięcej pytań wzbudziły plany miasta co do zmian przy pl. Adamowicza, rezygnacja z "Bonu Opiekuńczego" oraz wystąpienie z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą w Lubece.

W przypadku pl. Adamowicza chodzi o przestrzeń pomiędzy al. Wyzwolenia, Niepodległości i Jana Pawła II, z trzech stron zdominowaną czterema wieżowcami.

Jak przyszłość biblioteki przy pl. Adamowicza

Z jednej strony placu znajdują się należące do miasta charakterystyczne pawilony, w których siedzibę ma m.in. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, z drugiej (dawny "Świat dziecka"), niemal bliźniacze, które należą do inwestora prywatnego, a które mają być wyburzone. Przyszły plan określi warunki zabudowy i sposób zagospodarowania całego terenu. Głównym celem planu będzie wprowadzenie spójnych zapisów dotyczących parametrów zabudowy, które doprowadzą do uporządkowania zagospodarowania oraz zachowanie historycznego układu urbanistycznego wraz z obiektami wpisanymi do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zaniepokojenie przyszłością biblioteki wyraziły radne Agnieszka Kurzawa z PiS i radna niezależna Edyta Łongiewska-Wijas. Podkreśliły popularność filii i jej bogate zbiory. Dociekały, co z biblioteką stanie się podczas remontu, a także czy po zakończeniu prac powróci na swoje miejsce.

- Jest jeszcze stanowczo zbyt wcześnie, by odpowiedzieć na tak konkretnie postawione pytania - mówił Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. - Dziś tak naprawdę robimy pierwszy krok: występujemy do Rady Miasta o zgodę na przystąpienie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca. Nie wiemy jeszcze, co stanie się z budynkiem, w którym funkcjonuje biblioteka, nie wiemy co powstanie w jego miejscu, ani kto stworzy nowy obiekt. Chcemy zgody na przystąpienie do sporządzania planów. Natomiast wiemy, że biblioteka powinna funkcjonować w tej lub bardzo zbliżonej lokalizacji.

Ostatecznie radni bez sprzeciwu zgodzili się na rozpoczęcie prac nad nowym planem.

Likwidacja Bonu opiekuńczego

Nie było też większych wątpliwości w sprawie uchylenia Uchwały o wypłacaniu przez miasto tzw. "Bonu opiekuńczego".

- To pionierskie świadczenie wprowadzone przez Szczecin w 2015 roku - przypomniała radnym Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta. - Od stycznia 2022 r. wchodzi w życie Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, oba świadczenia w dużym stopniu będą się dublowały.

Likwidując bon miasto zyska, ale dopiero w 2023 r. Do sierpnia bowiem będzie wypłacać wsparcie osobom, które mają aktualne decyzje lub zgodnie z przepisami złożą wnioski o Bon opiekuńczy jeszcze w grudniu. Część z rodziców nawet zyska, bo może się okazać, że otrzymają wsparcie od miasta i rządu.

Radni ożywili się jeszcze podczas omawiania Uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą w Lubece, Klub PiS próbował nawet wycofać projekt z porządku obrad. Bezskutecznie, a 23 głosami "za" przy 5 "przeciw" miasto ze stowarzyszenia wystąpiło.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 15.12.2021 r.

Tomasz TOKARZEWSKI