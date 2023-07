Terminal kontenerowy w Świnoujściu coraz bliżej. Jest umowa przedwstępna z inwestorem [GALERIA]

Przedwstępną umowę z inwestorem głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu podpisano w szczecińskim porcie. Siedzą od lewej: Steven Bouckert z DEME Concessions, Charles Meady z QTerminals, prezes ZMPSIŚ Krzysztof Urbaś i wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Daniel Stachiewicz. Fot. Ryszard PAKIESER

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum firm: DEME Concessions N.V. z siedzibą w Belgii i QTerminals W.L.L. z siedzibą w Katarze podpisały w poniedziałek (10 lipca) przedwstępną umowę dzierżawy na 30 lat terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na wschód od terminalu LNG. Powstanie tam głębokowodny terminal kontenerowy. Dzierżawca ma być inwestorem, odpowiadającym za sfinansowanie, budowę i eksploatację tej inwestycji. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w szczecińskim porcie.



– To była długa droga, którą przebyliśmy, żeby dzisiaj doczekać się, dobrnąć do tej niezwykle ważnej dla nas umowy, pierwszej umowy, która rozpoczyna cały proces budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu – powiedział obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przypomniał, że polski rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”, która zapewni finansowanie przede wszystkim toru podejściowego do nowo budowanego portu. Środki zagwarantowane na ten cel to 10 mld zł.

– Ten terminal będzie na pewno bardzo dużym katalizatorem rozwoju, jeżeli chodzi o region zachodniopomorski i o zarząd portów – powiedział Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Będzie także katalizatorem, który pozwoli uzyskać polskim portom morskim warunki do umocnienia ich pozycji na rynku bałtyckim przede wszystkim, ale też stworzyć kolejny impuls do rozwoju globalnych sieci logistycznych, zintegrowanych łańcuchów transportowych, które są tak bardzo ważne dla prawidłowego działania całego systemu gospodarczego na świecie.

– Co jest bardzo istotne, w dokumentacji przetargowej inwestor zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności, uzgodnionych z samorządem Świnoujścia, o wartości co najmniej 5 mln euro – podkreślił K. Urbaś.

Charles Meady z QTerminals powiedział, że zainteresowanie inwestycją w Świnoujściu wynikało przede wszystkim z jej korzystnej lokalizacji.

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach. Jeśli pójdzie zgodnie z planem, terminal rozpocznie działalność na początku roku 2028. Szacuje się, że docelowo będzie mógł przyjąć do 2 mln TEU rocznie, za jednym razem obsługując dwa statki: o długości 400 i 200 m.

Elżbieta KUBOWSKA

