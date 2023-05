Za 40 milionów i 30 miesięcy ożywią część „szczecińskiej Wenecji” [GALERIA, FILM]

Umowę z wykonawcą podpisano na pokładzie statku „Sedina”, na tle nadodrzańskiej nieruchomości, która zostanie przebudowana. Fot. Ryszard PAKIESER

Wody Polskie chcą zagospodarować fragment tzw. szczecińskiej Wenecji. Chodzi o pofabryczną nieruchomość przy ulicy Krzysztofa Kolumba 79/80. W końcu udało się rozstrzygnąć przetarg na rewitalizację i adaptację pod potrzeby biurowe tego budynku. W czwartek (11 maja) podpisano umowę z firmą Budimex, która ma 30 miesięcy na wykonanie zadania. Wartość kontraktu to 40 mln zł.

Nieruchomość w 2017 roku za symboliczną kwotę nabył od miasta Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Chciał ją zmodernizować, przenieść tam swoją siedzibę i Centrum RIS. Niestety, kolejne trzy przetargi na wykonanie rewitalizacji obiektu nad Odrą zakończyły się niepowodzeniem.

Wody Polskie nie zrezygnowały jednak z ambitnego planu ożywienia tego miejsca. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie chce tam przenieść swoją siedzibę. Nowy obiekt ma pełnić także funkcje społeczne. W przetargu sprzed ok. 1,5 roku na generalnego wykonawcę inwestycji nikt się nie zgłosił. Ogłoszono kolejny. W końcu się udało i po negocjacjach popisano umowę z firmą Budimex. Odbyło się to w czwartek na pokładzie wycieczkowego statku „Sedina”.

Umowę podpisali: Marta Kobrzyńska-Chudzik, dyrektor RZGW w Szczecinie oraz Jarosław Maślanka, dyrektor Rejonu Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex SA.

– To przepiękne miejsce, które powinno być sercem życia wodnego i pojawiać się na każdej widokówce ze Szczecina, dzisiaj wygląda tak – mówił uczestniczący w wydarzeniu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, wskazując na zniszczone nadodrzańskie budynki.

Przypomniał, że nieruchomość trafiła do UŻŚ, gdy jego dyrektorem był dr Krzysztof Woś, obecny prezes Wód Polskich.

– To on był takim spiritus movens tego wszystkiego, powiedział: musimy to zrobić – podkreślił.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 12.5.2023 r.

Elżbieta KUBOWSKA