Energia z morskiego wiatru

Tematem pierwszego tegorocznego spotkania z cyklu „Salon morski”, organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin pod koniec lutego, była morska energetyka wiatrowa (MEW). Omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące tego sektora w Europie, w tym w Polsce, a zwłaszcza jego rozwój na Pomorzu Zachodnim.

– Zapoznaliśmy się z regionalnymi programami Szczecin Offshore 2025 i Zachodniopomorskie Offshore 2026 oraz poznaliśmy cele obu programów – zaznacza Bogumił Rogowski, prezydent Kapituły BCS. – Poznaliśmy morską energetykę wiatrową jako nowy sektor gospodarczy Pomorza Zachodniego.

Rozwój sektora MEW w Europie i jego stan w Polsce omówił dr inż. Andrzej Montwiłł z Akademii Morskiej w Szczecinie, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. W swojej prezentacji zwrócił m.in. uwagę na to, że Bałtyk jest uznawany za jeden z najlepszych akwenów do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (2,5 GW na koniec 2019 r., z potencjałem do 80-90 GW). Liderami na razie są Duńczycy i Niemcy, ale inne państwa bałtyckie również rozwijają i zamierzają rozwijać ten sektor energetyki. Na polskim obszarze Morza Bałtyckiego procesy inwestycyjne budowy pierwszej grupy farm wiatrowych rozpoczęło pięciu inwestorów. Uruchomienie pierwszych instalacji spodziewane jest w latach 2026-2027. Zdaniem dr. Montwiłła, morska energetyka wiatrowa powinna być jednym z kluczowych impulsów rozwoju polskich regionów nadmorskich w najbliższych kilkudziesięciu latach.

Prelegent zaprosił do udziału w VII Seminarium Stoczniowym organizowanym przez Zachodniopomorski Klaster Morski w Kołobrzegu 21-23 kwietnia br., gdzie głównym tematem będzie offshore, w tym MEW.

Uczestnicy spotkania mogli się też zapoznać z prezentacjami przedstawicieli Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej oraz Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(ek)